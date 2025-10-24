10月24日星座運勢／金牛相親成功 雙子股票獲利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：擅長處理細節
感情：撒嬌吸引對方
財運：財源多管齊下
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：大刀闊斧逼敵
感情：共組未來家庭
財運：股票族易獲利
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：重返榮耀舞台
感情：給人良好印象
財運：舊識提供協助
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有利推行計劃
感情：兩人出現分歧
財運：培養投資耐性
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：工作配合度高
感情：相親結果成功
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：射手
處女座 ♍
工作：發展新的產品
感情：有氣質吸引力
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：廠商溝通良好
感情：趁機表露心跡
財運：正偏財運提升
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：有利與人互動
感情：為人好評不斷
財運：確保財務安全
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：開發良好產品
感情：雙方默契十足
財運：得到貴人協助
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：贏得客戶信任
感情：可多與人接觸
財運：規劃賣房獲利
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：懂得控制局面
感情：愛情桃花不斷
財運：避免資產風險
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：長期專注投資
感情：燦爛與愛同行
財運：緊張氛圍解除
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
