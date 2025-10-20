才當街親密廝磨八點檔女神！　李聖傑首露面突宣布「重磅喜訊」

▲李聖傑出席微專輯「FACE III 未來」發布記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

李聖傑推出歷時13年精心醞釀的「FACE三部曲」最終章，微專輯《FACE III 未來》終於將正式問世，他等待26年也終於登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》，一開賣便瞬間秒殺，今（20日）記者會上，更驚喜宣告演唱會將於12月26日加場，讓全場粉絲嗨翻，而他今年4月被拍到和「八點檔女神」夏宇禾當街親蜜廝磨，被問及是否感情也有喜了？他笑說：「沒有後續，那天大家都聊得很開心。」低調否認戀情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李聖傑近來為演唱會努力操肌。（圖／記者徐文彬攝）

他自稱目前感情仍沒有著落，「再怎樣都要先把演唱會忙完，感情都需要經營的，需要時間。」對於對象條件？李聖傑則說：「現在沒有任何排斥，對上眼都OK，喜歡音樂最重要。」而對於加場，他坦言原本很擔心人生首度攻蛋會傾盡全力，導致隔天沒有力氣再演出，但看到粉絲搶不到票而飽受黃牛所苦，才決定加場。

演唱會邁入倒數2個月，李聖傑透露自己目前積極做有氧和操肌，目標操出6塊肌，「練得好就會透明（衣服），胸肌應該有機會，腹肌也有一點機會，但至少要六塊，形狀必須完整。」嘉賓部分，他則計畫找和自己有過連結的人，「這部分很難，但有提出邀約了。」也搶先預告屆時演出將挑戰唱跳。

熱愛網球的李聖傑，也大讚天王周杰倫網球實力堅強，直言他球感天賦異稟，「他進步非常快速，我現在跟他打球壓力很大，他球速非常快。」對於對戰紀錄？他則謙稱：「都差不多。」更坦言很想舉辦網球明星盃，建兩隊切磋，輸家則需上台獻唱，他笑稱自己非當隊長不可，並鎖定陳奕迅入隊，「我看他打得蠻強的，勝算應該比較高。」李聖傑小巨蛋加場將於23日中午正式開賣。