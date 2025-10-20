吳慷仁回高雄尋味！經歷「時薪50」：一顆饅頭搞定一餐

記者許逸群／台北報導

電影《南方時光》捷報頻傳，不僅入選多個國際影展，更一舉榮獲金馬獎最佳導演、美術設計與造型設計三項大獎提名！影帝吳慷仁在片中飾演90年代的白領父親，肩負時代變遷與家庭重擔。他首次與金曲歌后孫淑媚合作，飾演外省父親與閩南母親，這樣的組合讓出身眷村的他倍感熟悉，更將個人成長經驗融入角色。

▲電影《南方時光》吳慷仁與陳玄力。（圖／華映娛樂提供）

吳慷仁坦承，接演時便極度期待與孫淑媚同台飆戲。他笑言：「雖然我們年紀差不多，但她出道比我早，我算是從小聽她歌長大的！」兩人之間細膩的對戲，加上與「兒子」陳玄力的真摯互動，共同編織出電影中最引人入勝的情節。

▲電影《南方時光》吳慷仁與孫淑媚。（圖／華映娛樂提供）

吳慷仁分享，拍攝時常觀察孫淑媚的表演，並在導演引導下自然呈現。他透露：「我之前看孫淑媚在《天橋上的魔術師》裡的表演覺得很厲害，就一直很想跟她合作。」對於飾演兒子的新人陳玄力，影帝更是讚不絕口，直誇他單純可愛，活脫脫就是90年代高雄小朋友的縮影。他認為陳玄力將純樸特質展現於表演中，潛力無可限量。

《南方時光》全片皆於高雄取景，主要地點涵蓋民族國宅、果貿國宅、左營舊部落及澄清湖等地。吳慷仁表示，對他而言，兒時熟悉的果貿市場，讓他得以將個人記憶與角色情緒緊密連結，是相當特別的經驗。

吳慷仁回憶，國中小時期在高雄楠梓成長，有了腳踏車後便常穿梭果貿市場。他笑稱青少年時期與片中陳玄力神似，時薪50元的年代，他上學打瞌睡、下課打工與好友鬼混，辛苦賺錢補貼學費。這些青春記憶湧現，讓他對果貿市場早餐店的「硬饅頭」印象深刻，直言：「一顆就能搞定一餐，不是美味，但那就是當時很熟悉的味道！」