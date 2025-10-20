評林志玲演技很一般、不夠美　王晶：偶像靠外型和形象紅

▲香港知名導演王晶評林志玲。（圖／中時報系資料照）

香港知名導演王晶近年在YouTube頻道中談許多娛樂圈內幕，近日他談到「台灣第一名模」林志玲，他提到林志玲是「完全屬於偶像型藝人」，演技也「很一般」，此話一出引發網友討論。

王晶表示，林志玲還沒紅之前，他就已經注意到，他在台灣雜誌看到她，就覺得她行，當時他跟寰亞合作，把林志玲邀來香港，跟寰亞集團老闆林建岳見面，希望能合作，他表示，「那時候她可能還沒做醫美，有些地方跟現在不太一樣。」

王晶說，寰亞希望林志玲簽多部電影的長約，但林的經紀公司希望一部一部簽，「我們一看，她那時候又還沒紅，幹嘛要簽她呢？」怎料3年後，林志玲紅了，但他直言，「完全就是偶像式的捧紅。」

對於林志玲被封為「國民女神」，是很多男生的偶像，王晶表示，「我倒完全沒有感覺，我連王祖賢都覺得不夠美，怎麼會覺得林志玲美呢？」林志玲是「被包裝出來的美麗」不是靠演戲，他說，「她哪一部戲演得好？演技其實很一般，她就是國民偶像，靠外型和形象紅起來。」

林志玲在2019年跟日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，漸漸淡出演藝圈，被外界說「嫁給了愛情」。王晶提及，「誰知道，這只有她自己知道。」

王晶指出，女演員要怎麼在家庭與事業取得平衡，這不容易，「拍電影一定會有親密戲，另一半能不能接受，要事先溝通好。比方說，親一兩次沒問題，但太多就不行。大家講清楚就沒事。」

