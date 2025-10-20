《中文怪物》日本女生「傳不合內鬨」　愛子鬆口「有點尷尬」揭離席原因

記者陳芊秀／綜合報導

法籍YouTuber自資打造網路節目《中文怪物》，成功掀起熱烈討論。而節目中出現「日本女生內鬨」爭議，對此，YouTuber「變態先生」JUN醬特地邀請了參賽者之一、在台生活13年的日本網紅愛子，暢聊節目秘辛，愛子首度還原了幕後的真實情況，坦言現場氛圍確實一度讓人感到「女生之間有點尷尬」。

▲《中文怪物》因日本女生傳不合發生爭議。（圖／YouTube）

愛子首先解釋，自己當初以為《中文怪物》是一場「正經的中文比賽」，沒想到更有綜藝味。她坦承自己當時甚至連「晉級」這個詞都聽不懂，完全狀況外，看到大家一個個上台，為此心急如焚，一度以為自己被淘汰而急哭了，後來才慢慢理解到，節目的張力直逼實境節目的效果。

針對關鍵的「日本女生不合內鬨」爭議，愛子正面回應，表示自己與麻由、百合私下關係都不錯，絕無不合。她解釋，觀眾看到畫面感覺氣氛尷尬，其實是因當天吃飯時，她以為是休息時間而想去廁所，並非刻意離席或搞小團體。她無奈地說，或許是日本人本身就比較拘謹，加上鏡頭的呈現，才會讓外界產生誤會。

▲愛子表示與其他參賽日本人交情都不錯。（圖／YouTube）

不過，愛子也坦言，在日本的文化中，「女生多的場合容易自然形成幾個小團體」，尤其在競賽氛圍下，每個人都想被看見、被稱讚，難免會出現比較心態。她強調，這並非惡意排擠，而是一種文化中習慣「分群」的現象，特別是在同一個舞台上，大家都想力求表現，自然會產生一些微妙的競爭關係。

對於網友認為「日本組」氣氛僵硬的看法，愛子在訪談中鄭重澄清：「我們真的沒有吵架，只是文化差異讓誤會變大。」她表示，自己對整個事件的理解，是源於文化背景的不同，以及真人秀節目剪輯所放大的效果，並非真的存在小團體或惡意競爭。

▲愛子參加《中文怪物》，一開始「晉級」2字都不懂。（圖／YouTube）

最後，愛子也幽默地表示，在理解了節目的娛樂性質後，她才恍然大悟。她笑說，如果早知道節目風格如此，自己就不會那麼認真回答題目了，反而會學習其他參賽者，開玩笑地大喊：「我的中文最強！」她的受訪內容公開後，吸引不少網友前去觀看，眾人留言「只能說 日本人表現的日常 對台灣人來說都是很.... 驚訝的、「只能說這個對日本人來說很正常，就是不想理你而已，但這對台灣人來說大家不能好來好去就是霸凌」、「愛子已經融入台灣，連個性都像台灣女生」、「常看愛子頻道，覺得她是很直爽的人～很喜歡她」、「可能是讀空氣的習慣，有疑問時不好意思問，怕麻煩別人」。