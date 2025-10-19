多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」！　琵琶女神被法官狠打臉

▲台藝大琵琶女神李雨禧控網紅多米多羅（右）性騷遭法官打臉。（圖／翻攝畫面）

2023年台灣吹起Me too風暴，不少女性名人跳出來踢爆曾被性騷擾，其中擁有台藝大琵琶女神之稱的李雨禧也出面指控擁有22萬訂閱的旅日網紅多米多羅Domidolo對其性騷。新北地院板橋民事簡易庭2024年12月11日判多米多羅須賠償李10萬元，多米多羅不服，上訴以後新北地院於10月15日判決出爐，宣判原審廢棄，李雨禧一審訴訟及假執行之聲請均駁回，一、二審訴訟費用由李雨禧負擔。

回顧整起事件，李雨禧在2023年6月的MeToo浪潮中，發長文控多米多羅言語性騷，期間還有不當肢體碰觸，讓她備感壓力。不過對此，多米多羅回應，痴女企劃是女方提的，至於會穿比較露只是因為想增加流量，並且同住時都是分房睡，願意為言語輕浮部分道歉，但他也指出，對方不斷主動靠近，他反而想迴避，而李雨禧生活習慣很糟，事後她想多住幾晚他也拒絕，也幫她找飯店，強調絕對沒越界。

當時，李雨禧貼出對話紀錄試圖證明自己被性騷，但網友卻都不買單，並認為多米多羅沒不軌意圖，甚至抓包李雨禧在影片下方留言，「你不喜歡我的ㄋㄟㄋㄟ嗎」、「助理問我有沒有被騷擾，我說沒有沒有，阿米是正人君子」，李雨禧發完MeToo文以後，卻獨刪這兩則留言，風向也因此一面倒。

不過，2024年一審出爐以宣判多米多羅要賠償女方10萬，多米多羅也於10月14日發影片喊冤，表示自己遭到李雨禧控訴性騷，但因為告不了刑事，所以對方只好轉告民事，沒想到法官卻要他賠償李雨禧10萬元。多米多羅憤怒表示，以為對方只有「垃圾證據」是要怎麼告，沒想到官司竟然輸掉，無奈表示「打官司的這2年，我只覺得台灣司法真的可悲。」

多米多羅表示，當時和李雨禧合作「痴女企劃」對方借住他家，甚至到浴室泡澡，把浴室弄得嗶嗶叫，他才會說再這樣我就衝進去洗鴛鴦浴，但法官卻以此認定他有言語性騷。

另外，最令多米多羅感到傻眼的是那部短片，當時很明顯是女方自己「帶球撞人」，但法官卻判是他主動去接近女方，還稱他有搭女方的肩，但影片根本沒這畫面，讓他懷疑人生，直說法官看世界的方式真的跟大家都不一樣。當時他也強調，會繼續上訴，但律師費真的是很貴，希望大家能夠斗內幫助他。影片曝光後有許多網友紛紛捐錢，從30元到3000元都有，喊話加油。

沒想到，全案竟是反轉又反轉，今年10月15日，上訴結果出爐，法官在審酌證據以及勘驗影片以後，認定李雨禧未能舉證證明侵權行為確實存在，依法應予駁回其請求上訴人給付精神慰撫金10萬元。

