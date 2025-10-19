李多慧花蓮救災「被中油員工留言性騷」！　現身首無奈回應了

記者孟育民／台北報導

被譽為「韓籍啦啦隊女神」的李多慧不僅以甜美笑容與活力舞姿圈粉無數，近期更因親赴花蓮投入救災的善舉，掀起台灣網友一片好評，不料卻有一名中油員工卻口出穢言，在貼文對她留下性別歧視不雅文字。對此，李多慧今（19日）出席《台灣醫用雷射光電學會2025秋季年會》首度回應，「大家要好好留言，讓網路變成更有愛的地方！」她強調，真正的美不只來自外在光亮，更源自內心的善意與自信。

▲李多慧化身雷射光電親善大使。（圖／品牌提供）

日前看到花蓮馬太鞍溪溢流新聞後，李多慧第一時間捐出30萬元賑災並親赴災區協助重建，親手拿起鏟子與志工並肩清理家園。她笑說：「我已經覺得自己是台灣人，所以花蓮受災我就應該主動去幫忙。」這份真摯與勇敢的行動力，也讓她成為許多人心中的「鏟子女神」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧人美心也美。（圖／品牌提供）

被問到救災期間幾乎素顏上陣，李多慧大方分享她的保養哲學：「跳舞、運動都很重要，外出一定會帶防曬，平常也會做一點光電雷射保養。」她俏皮補充：「睡覺前不要滑手機、早一點睡，只要心裡美麗、愛自己也別愛別人，就是最好的保養秘訣。」

現場媒體也關心她的生活近況，李多慧透露：「最近有在看車，預算大概50萬，但還沒看到喜歡的。」至於跨年計畫，她笑說：「應該會留在台灣，但還沒想好去哪裡玩，也還不確定有沒有工作行程。」