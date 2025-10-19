嚴藝文遺憾黃迪楊摃龜！　放話「胖姐跟壁虎前傳」：讓他們兩個得獎

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日圓滿落幕，《影后》一口氣奪下5獎項，眾人結束後開心慶功，連同沒入圍的陳庭妮、詹懷雲都一同參與。奪下導演獎的嚴藝文，因為「邊喬奶邊上台」意外成為話題，她笑說：「總比露出來好吧，它不會走光，就是內衣會出來見人，其實都有防護，我裡面是穿黑色內衣，我記得在擁抱女演員的時候，我太激動了，我眼睛有飄到有跑出來一角，我剛好看到謹華眼睛瞳孔放大了一下。」

▲《影后》慶功宴，全體劇組大合照。（圖／記者林敬旻攝）

《影后》奪下亮眼成績，嚴藝文坦言心中遺憾是黃迪揚，「我有想說WHAT？誰能比我們黃迪揚演更好？我就廣告的時候過去給他一點溫暖。」黃迪揚這次無緣獎項，被虧「跌落神壇」，但他看見身邊許多人都比自己更希望他能得獎，讓他心裡充滿感動，「我好像已經得獎了，那個感覺是大家的祝福把我包覆住，只差上台講感言，我會再私訊給大家。」

▲嚴藝文遺憾黃迪揚飾演的「壁虎」沒得獎。（圖／記者林敬旻攝）

至於《影后》是否有第二季，嚴藝文透露腦袋中已有前傳的想法，「有想過胖姐跟壁虎的前傳，有想過，但還在腦袋當中！」黃迪揚聽完吐槽：「妳想的今天都沒得獎！」嚴藝文則霸氣回應：「SO？就是前傳才讓你們兩個得啊！」