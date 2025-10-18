ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小煜 小S 蔡康永 大S 陳漢典 LULU 大牙 周宜霈

金鐘獎／曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書：我們真的都很努力

文／記者許逸群

第60屆戲劇金鐘獎典禮的序幕，由主持人曾寶儀以一席近9分鐘的開場獨白拉開，這不僅是一段引人入勝的個人表演，更是一份對台灣影視產業現況、歷史脈絡與未來展望的深刻「共情」宣言。她巧妙地將典禮舞台昇華為一個跨越幕前幕後、串聯產業與觀眾的對話空間，使其超越了單純的榮耀派對，成為一次全民共感的文化盛事。

▲▼第60屆戲劇金鐘獎典禮主持人曾寶儀。（圖／三立提供）

▲第60屆戲劇金鐘獎典禮主持人曾寶儀。（圖／三立提供）

「我們真的都很努力」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾寶儀的獨白開宗明義，一句「我們真的都很努力」觸動了無數影視工作者的心弦。這句話不僅是主持人的開場白，更是對整個產業生態系中每一位成員的致敬。她強調，頒獎典禮不僅僅是個榮耀的場合，更是一個讓夢想有機會被看見的平台。

這份努力，回溯到台灣影視產業從黑白電視到彩色電視的變革，從初期少數頻道的「三頭」競爭，到如今百花齊放的多元內容時代，每一步都凝聚著無數人的汗水與熱情。曾寶儀的視野顯然不限於鎂光燈下的明星，她特別提及了燈光、導演等幕後獎項，細膩地指出這些看似不顯眼卻至關重要的環節，正是撐起一部作品的堅實骨架。

這種「共情」式的表述，讓金鐘獎從一個聚焦「明星」的殿堂，轉化為一個擁抱「所有工作者」的集體榮耀。

▲▼第60屆戲劇金鐘獎典禮主持人曾寶儀。（圖／三立提供）

▲曾寶儀的獨白感動無數影視工作者。（圖／三立提供）

戲劇的社會維度

曾寶儀的獨白進一步闡述了戲劇所承載的社會意義，遠不止於娛樂。她高呼「一部收視很高的戲劇，就是一代的回憶」，點出了戲劇與觀眾共同成長的記憶連結。更重要的是，她強調「戲劇打開了我們的視野」，並透過具體案例印證了台灣影視內容的突破性與前瞻性。

她以戲劇節目《今夜一起為愛鼓掌》為例，指出這部聚焦性諮商、療癒自我的影集，在30年前甚至10年前都難以想像會成為主流，但如今台灣卻是亞洲第一個全面聚焦性治療的影集產製者，展現了台灣社會與創作的開放與進步。

同時，她也提到了《化外之醫》很有格局地展現出移工現在的困境，就是這個當下台灣正在發生的事情，精準捕捉了戲劇作為社會縮影、反映現實困境的關鍵角色。從性議題到社會邊緣群體，台灣戲劇的觸角不斷延伸，勇敢地觸碰各類題材，這不僅是內容創作的里程碑，更是社會意識進步的指標。

▲▼第60屆戲劇金鐘獎典禮主持人曾寶儀。（圖／三立提供）

▲曾寶儀從幕前介紹到幕後，也不忘將金鐘還給觀眾。（圖／三立提供）

「不只是派對」：將金鐘還給觀眾

曾寶儀獨白最高潮，也是最能點題的部分，莫過於她對金鐘獎「是不是圈內人的派對」這個疑問的回應。她明確指出：「不！因為觀眾你看到喜歡的演員，喜歡的劇，你也很想跳起來『是我先看到他的』（影集《影后》的知名台詞），這就是金鐘獎！」這句話不僅瞬間拉近了頒獎典禮與廣大觀眾的距離，更巧妙地將金鐘獎的終極價值回歸到觀眾的共鳴與認同。

曾寶儀的金鐘開場獨白，無疑是今年典禮上最具分量與思考性的環節之一。她不僅展現了一位資深主持人的控場能力與機智，更透過其深刻的洞察力與真誠的共情，將個人的舞台昇華為整個產業的「共情」宣言。沒有五光十色的演出，而是靠真誠的獨白，為金鐘60寫下了很棒的序章。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘獎金鐘60典禮金鐘60第60屆金鐘獎2025金鐘獎曾寶儀

推薦閱讀

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

12小時前

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

6小時前

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

10/17 22:18

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

11小時前

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

20小時前

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

22小時前

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

10小時前

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

7小時前

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

23小時前

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

12分鐘前

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」：自帶天然紅內褲

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」：自帶天然紅內褲

3小時前

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

10/17 14:07

熱門影音

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯
TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻
唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！

唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！
「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌
陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」

陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」
利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎

利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎
林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS
楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

看更多

KID為紅毯瘦7公斤　沒跟憲哥走喊「好輕鬆」

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前122

金鐘60／即時得獎名單！　蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》奪戲劇類節目聲音設計獎

40分鐘前21

金鐘／曾莞婷忘了實現「拿獎公約」後台揭背後原因　點名謝瓊煖！

44分鐘前93

金鐘獎／「杉菜～」大S燦笑突現大螢幕！台下哭成一片　送別24已故藝人

46分鐘前80

金鐘獎／震撼！61歲江淑娜消失10年「跟進江蕙宣布復出」　美成這樣太驚人

1小時前70

金鐘獎／楊一展出道22年首奪金鐘！　抱走男配哽咽謝已故至親

1小時前10

蘇永康台灣拋震撼彈！　無預警官宣重磅喜訊：真的很不容易

1小時前90

金鐘獎／曾莞婷「8點檔→金鐘女配」花27年！　痛哭：這條路真的很難走

1小時前71

金鐘獎／江淑娜驚喜登台飆唱3曲！　PTT一票嚇壞：以為阿妹

1小時前20

周杰倫《頭文字D》4K修復版重映　限量8686張AE86海報收藏家搶翻

1小時前60

直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱　台下奇景感動天后

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
    12小時前302
  2. 安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經
    6小時前4815
  3. 金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子
    10/17 22:18263
  4. 小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍
    11小時前221
  5. 小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」
    20小時前4653
  6. 金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！
    22小時前6012
  7. 輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」
    10小時前242
  8. 39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞
    7小時前4010
  9. 金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S
    23小時前4831
  10. 金鐘60／不斷更新！即時得獎名單
    12分鐘前242
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合