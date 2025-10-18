金鐘獎／曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書：我們真的都很努力

文／記者許逸群

第60屆戲劇金鐘獎典禮的序幕，由主持人曾寶儀以一席近9分鐘的開場獨白拉開，這不僅是一段引人入勝的個人表演，更是一份對台灣影視產業現況、歷史脈絡與未來展望的深刻「共情」宣言。她巧妙地將典禮舞台昇華為一個跨越幕前幕後、串聯產業與觀眾的對話空間，使其超越了單純的榮耀派對，成為一次全民共感的文化盛事。

「我們真的都很努力」

曾寶儀的獨白開宗明義，一句「我們真的都很努力」觸動了無數影視工作者的心弦。這句話不僅是主持人的開場白，更是對整個產業生態系中每一位成員的致敬。她強調，頒獎典禮不僅僅是個榮耀的場合，更是一個讓夢想有機會被看見的平台。

這份努力，回溯到台灣影視產業從黑白電視到彩色電視的變革，從初期少數頻道的「三頭」競爭，到如今百花齊放的多元內容時代，每一步都凝聚著無數人的汗水與熱情。曾寶儀的視野顯然不限於鎂光燈下的明星，她特別提及了燈光、導演等幕後獎項，細膩地指出這些看似不顯眼卻至關重要的環節，正是撐起一部作品的堅實骨架。

這種「共情」式的表述，讓金鐘獎從一個聚焦「明星」的殿堂，轉化為一個擁抱「所有工作者」的集體榮耀。

戲劇的社會維度

曾寶儀的獨白進一步闡述了戲劇所承載的社會意義，遠不止於娛樂。她高呼「一部收視很高的戲劇，就是一代的回憶」，點出了戲劇與觀眾共同成長的記憶連結。更重要的是，她強調「戲劇打開了我們的視野」，並透過具體案例印證了台灣影視內容的突破性與前瞻性。

她以戲劇節目《今夜一起為愛鼓掌》為例，指出這部聚焦性諮商、療癒自我的影集，在30年前甚至10年前都難以想像會成為主流，但如今台灣卻是亞洲第一個全面聚焦性治療的影集產製者，展現了台灣社會與創作的開放與進步。

同時，她也提到了《化外之醫》很有格局地展現出移工現在的困境，就是這個當下台灣正在發生的事情，精準捕捉了戲劇作為社會縮影、反映現實困境的關鍵角色。從性議題到社會邊緣群體，台灣戲劇的觸角不斷延伸，勇敢地觸碰各類題材，這不僅是內容創作的里程碑，更是社會意識進步的指標。

「不只是派對」：將金鐘還給觀眾

曾寶儀獨白最高潮，也是最能點題的部分，莫過於她對金鐘獎「是不是圈內人的派對」這個疑問的回應。她明確指出：「不！因為觀眾你看到喜歡的演員，喜歡的劇，你也很想跳起來『是我先看到他的』（影集《影后》的知名台詞），這就是金鐘獎！」這句話不僅瞬間拉近了頒獎典禮與廣大觀眾的距離，更巧妙地將金鐘獎的終極價值回歸到觀眾的共鳴與認同。

曾寶儀的金鐘開場獨白，無疑是今年典禮上最具分量與思考性的環節之一。她不僅展現了一位資深主持人的控場能力與機智，更透過其深刻的洞察力與真誠的共情，將個人的舞台昇華為整個產業的「共情」宣言。沒有五光十色的演出，而是靠真誠的獨白，為金鐘60寫下了很棒的序章。