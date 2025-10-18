花花飛新加坡出包！護照少寫英文「 入境全等她」旅伴苗可麗也耍雷

記者孟育民／台北報導

全新外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》即將於10月19日起，每周日晚間8點在東森綜合32頻道首播。首集眾人出發前往新加坡旅遊！節目一開始，曾莞婷便爆料花花一入境就狀況連連：「大家都入境等她一人，只因為她護照號碼少寫一個英文字！」花花笑說：「還好最後還是成功入境，這就是我的正常發揮啦！」旅途剛起程便展露少根筋的個性，讓全場笑翻。

▲花花（左起）、苗可麗、初孟軒、曾莞婷、周曉涵，出發前往新加坡旅遊。（圖／東森綜合台提供）

除了花花，苗可麗也出包。曾莞婷笑稱：「可麗姐竟然把網卡外層當成SIM卡本體，怎麼塞都塞不進手機！」苗可麗立刻讚嘆：「她剛剛完全救了我，光這點我就知道這次要靠莞婷了，妳就是曾大哥，可靠！」花花也加碼爆料苗可麗其實膽小如鼠，怕鬼、怕小人、怕獨自出國，什麼都怕。苗可麗補充：「但我可不怕男人，好膽你就來！」周曉涵則自稱是旅明星中的「周大俠」，天不怕地不怕，絕對是最勇敢的一位。

▲四人旅行笑聲不斷。（圖／東森綜合台提供）

《驚奇旅明星》的一大亮點是每趟旅程都有鮮肉導遊陪伴。首集登場的是新生代男演員初孟軒，一出場就被四位姐姐逼著脫衣秀肌肉，苗可麗、曾莞婷更忍不住撫摸，讓曾莞婷羞喊：「肌肉有厲害喔！」，讓他頓時傻住，介紹景點時也不斷忘詞。曾莞婷關心：「剛剛那樣鬧你，會不會不舒服？我們是開玩笑，為了節目效果。」初孟軒坦言：「主要是之前沒做過這類型工作，很緊張，有點抓不到訣竅，很不好意思。」

▲▼曾莞婷調戲初孟軒。（圖／東森綜合台提供）

