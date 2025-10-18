徐凱希被質疑「看不出在《衝衝衝》能幹嘛」！金鐘槓龜後…吐真實心聲

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希在本屆節目類金鐘獎中，以《天才衝衝衝》入圍綜藝節目主持人獎，只可惜最後鎩羽而歸。她18日有感而發地回首長達20年的演藝路，「要說順不順遂，其實也提不上。我經歷過選秀節目的巔峰，也走過退去光環的低谷，在這條路上，我嘗試過各種角色，卻從未真正覺得自己『是誰』。」

▲徐凱希（右二）17日以《天才衝衝衝》入圍綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



徐凱希坦言直到30歲那一年，她終於下定決心跟自己說：「就把妳最不擅長的主持，當作人生最後一次挑戰吧。如果不成功，就放棄這條路吧。」原因是，她當時對經紀公司來說宛如燙手山芋，「經紀人推不出去，工作更是少之又少。」

▲▼徐凱希在30歲那一年重新耕耘主持領域。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



令徐凱希印象深刻的是，有次錄「新生代主持人排行」的主題時，現場結合了來賓預測和路人街訪，結果她拿到了最後一名，被路人說「看不出她在衝衝衝可以幹嘛」、「她真的很像節目的佈景」。

▲▼徐凱希最後鎩羽而歸。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



那次通告結束後，徐凱希就和經紀人非常用力地告訴彼此：『我們一定要非常努力，讓這個世界知道我們有多好。』」後來錄了《衝衝衝》7年，她不斷精進自己，「每一次播出我都會看，看網友評論、看自己的表情管理、看拋接節奏，甚至研究哪個地方多0.幾秒會更好笑。」

▲籃籃、張文綺、徐凱希和巫苡萱一起入圍。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



今年得知入圍的那一刻，徐凱希內心非常激動：「能和你們一起站上這個舞台，已經是我畢生的榮耀與願望。」同時，她不忘感謝所有支持她的人，以及懷疑過自己的人，「因為有你們，我才更確定，努力不一定會馬上被看見，但被看見的一定都曾努力過。」