「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨日（17）舉行，開場重現經典綜藝，更請到福州伯（許效舜）、董月花（董至成）、檳榔姐妹花（曹蘭、姚黛瑋）世紀合體登台。其中檳榔姐妹花的主題歌以5倍速獻唱，觀眾沒聽到完整版大呼遺憾，而過去檳榔姐妹花合體大小S的畫面也再度曝光。

▲金鐘獎請到檳榔姐妹花，主題歌唱5倍速版。（圖／翻攝自YouTube）

台灣綜藝曾誕生無數經典角色，其中「檳榔姐妹花」由曹蘭扮演「包葉仔」，姚黛瑋扮演「菁仔」，兩人出場必唱：「阮家的巷仔口，有一個檳榔攤。賣檳榔的姑娘啊，有真多人在啪。啊你若來買檳榔，我送你打火機蛤！」這首歌當年爆紅，是學生、民眾表演最愛模仿的對象，而歌曲在金鐘獎用3倍、5倍速演唱，令網友直說「好想再聽一次檳榔姐妹花」。

華視時光驛站粉專昨日公開一段「檳榔姐妹花」1996年合體大小S的畫面。大小S也跟著跳「檳榔姐妹花」主題歌，姊妹倆來學當接班人，4人幽默互動，網友留言「看來SOS還真是橫跨老中青三代」、「各種跨世代同台了」、「好懷念，我們都是看這個長大的 」、「綜藝萬花筒，超讚，以前都會追蹤必看」。