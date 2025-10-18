小S頸後刺「媛」深意引淚崩！　蔡康永紅了眼眶：重要的是妳重拾笑容

記者張筱涵／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）今（17日）在姐姐大S（徐熙媛）離世後首度公開露面，並憑藉《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」。她在典禮後於社群發文，感性致謝：「謝謝康永哥今天的陪伴，因為有你，我才能勇敢地站上舞台！謝謝我最愛的姐姐大S，我知道你一直都在，只是我看不見你，但你一直都在，派翠克。」

▲小S和蔡康永在第60屆金鐘獎合體。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）



典禮上，小S神情堅強但語氣溫柔，和多年搭檔蔡康永一同現身，象徵《康熙來了》時期的黃金組合再度合體。蔡康永隨後也在社群發文寫下：「對我來說，重要的不是康熙合體，而是陪著她一起，重獲那個我們都想念的笑容。」短短幾句話，令不少粉絲動容。

▲小S秀出新的刺青。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）



值得一提的是，小S在頸後新刺上了姐姐「大S」名字中的「媛」字，想必有著「姐姐永遠與我同在」的寓意外，也代表著她所說的「我知道你一直都在，只是我看不見你」。該照片曝光後，網友紛紛留言表示：「姐姐永遠在背後」、「好感動的新紋」、「恭喜小S，願傷痛能過去，往前走不回頭」、「謝謝蔡康永一路陪伴」。

▲蔡康永很開心再次看見小S的笑容。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡康永）

