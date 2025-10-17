金鐘獎／小S項鍊藏思念「我有帶姊來」：她的一部份在這裡面

記者許逸群／台北報導

女星小S徐熙娣今（17日）睽違約8個月首度露面，現身第60屆金鐘獎，不僅擔任典禮頒獎人，更成功奪下「綜藝節目主持人獎」，當場在台上喜極而泣。她到後台接受媒體訪問時感性地說：「我姊有在保佑我，我有帶她來。」她指著胸前的項鍊，說道：「我姊姊的一部分在裡面。想念她的時候我就會帶著她。」

▲▼小S得獎感謝大S保佑。（圖／記者李毓康攝）

小S感性表示，不僅將大S徐熙媛帶（戴）在身上，後頸更次上了姊姊的名字「媛」。她說：「想念她的時候我就會帶著她。」至於大家期待的復出主持？她則緩緩地說：「我真的沒辦法確定什麼時候。今天出乎意料蠻沈穩的，也許再出來主持不會太可怕，但我不敢訂出時間。」

小S以《小姐不熙娣》奪下金鐘獎，激動地哭到一度說不出話，大叫派翠克的本名：「給我上來！」派翠克二度入圍就得獎，同樣也相當激動，派翠克表示11年前上過小S節目深受鼓勵，11年後竟能一起主持節目，然後一起拿到金鐘獎，「謝謝妳，S姐，謝謝妳一直相信我。」最後兩人也宣布將把獎金全數捐給花蓮，希望能盡一份力。

▲小S將大S的名字「媛」刺在後頸。（圖／記者李毓康攝）