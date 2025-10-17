金鐘獎／小S哽咽哭唱大S作詞曲「最親愛的姐妹」　Lulu台下淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。小S、派翠克的《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，她更與蔡康永一起擔任壓軸頒獎嘉賓，稍早小S穿著一襲黑色禮服走上台，背景音樂播放的是ASOS的《十分鐘的戀愛》，而她才走到一半就忍不住掩面。

▲小S現身金鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

蔡康永對著小S說道「妳的節目只有入圍主持人獎，代表妳得獎的機率更低，如果妳有想對大S說的話，我建議妳現在說出來」，小S猶豫了幾秒之後說道「我決定唱一首歌，這首歌的歌詞是大S寫的，現在看來像是她在對我說的話」，並不時在台上落下眼淚，甚至要求蔡康永拿出手帕救援。

▲小S現身金鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

接著，小S唱出ASOS的歌曲《姐妹情深》，唱道「徐熙媛 徐熙娣 最親愛的姐妹 不怕苦 不怕難 緊握了雙手 未來要走的路 也許會有些辛苦 我們絕不回頭 往前走」，最後還對著鏡頭像在天上的姊姊喊話，台下的Lulu被感動到不斷拭淚，嚴藝文、楊貴媚也都深受感動。

▲Lulu台下淚崩。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）