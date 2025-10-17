44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本韓女團

記者黃庠棻／台北報導

臺北時裝週SS2616日在臺北松山文創園區正式揭幕，本季以「Fashion, Action!」為主題，詮釋「服裝定義人生，人生改變服裝」的精神，更與6部臺劇演員合作，包括楊一展、蔡亘晏、鳳小岳、黃冠智、林予晞、王可元、連晨翔、孫淑媚、柯淑勤、于子育、白潤音等眾星齊聚一堂登上紅毯，宛如金鐘獎前哨站。

▲孫淑媚登上台北時裝週。（圖／翻攝自Instagram）

其中，44歲的孫淑媚與《拜六禮拜》中的「另一半」連晨翔一同登上台北時裝週，與設計師朱柏諺合作，輕盈剪裁與性別流動美學詮釋日常與自由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫淑媚登上台北時裝週。（圖／臺北時裝週提供）

孫淑媚穿著一身亮黃色西裝，內搭合身綠色外穿式Bra，一頭秀髮紮成馬尾，走上伸展台後，自信地邁開步伐，中空又深V的剪裁更是讓她的火辣身材一覽無遺，擠出深邃事業線且腹肌若隱若現，展現與以往不同的形象獲得大批網友討論與熱議。

▲孫淑媚登上台北時裝週。（圖／翻攝自Instagram）

許多網友看了孫淑媚的走秀與火辣造型之後，忍不住紛紛留言「被歌手耽誤的名模」、「水嘎！超美又性感！」、「還以為是韓國女團明星耶」，就連時尚部落客布雷蕭也忍不住露出滿眼愛心驚呼「不可能是要預告演唱會是性感時髦路線了吧」。

▲孫淑媚登上台北時裝週。（圖／臺北時裝週提供）