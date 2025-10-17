獨／BLACKPINK專機今晚抵高雄！下榻飯店現況曝...包整層住這套房

▲BLACKPINK今晚搭乘包機降落高雄。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）



記者許宥孺／高雄報導

南韓大勢女團BLACKPINK明、後(18、19)日將站上高雄世運開唱，4位成員規劃今晚搭乘包機飛抵小港機場，稍晚將入住亞灣區的高雄洲際酒店。《ETtoday新聞雲》掌握，成員搭上保母車抵達飯店後，將會直接進入車道，並搭乘工作梯直上客房樓層，並根據過往經驗入住一晚要價5萬元的「海景套房」，而為保護成員隱私，此次行程公司也包下整層套房。

BLACKPINK於2016年出道，唱紅多首破億神曲，4位成員各有不同魅力，不論是團體活動、單飛活動都繳出一張亮眼成績單，她們自7月起展開最新巡演「DEADLINE」，10月18、19日週末即將來到台灣站並登上世運，引起全台BLINK一陣追星潮。

▲▼酒店外停放多部工作人員車輛，工作人員疑似正在開會。（圖／記者許宥孺攝）



4位成員今晚將搭乘包機落地小港機場，並走公務門直上大黑保母車，驅車下榻高雄洲際酒店。《ETtoday新聞雲》下午前往酒店，大廳有不少身穿全黑衣服的工作人員待命中，疑似正在開會，而酒店門口也停放多部黑色賓士商旅車。

據悉，成員抵達飯店後，保母車將直接進入地下室車道，並搭乘工作人員電梯直上酒店客房，BLINK恐無緣提早見到成員一面。而成員身價不菲，為保護藝人安全，公司也豪氣包下整層客房。

▲▼成員抵達下榻飯店後將直接下車道，搭乘工作梯直上客房樓層。（圖／記者許宥孺攝）



先前《ETtoday新聞雲》就曾獨家報導並開箱過，BLACKPINK 於2023年來台時，為何沒入住63坪、一晚要價25萬元的總統套房？且此費用不含服務費與稅金，原因是因為總套僅有一間，即便成員感情再好，但藝人仍有個人隱私，因此團體並不會入住同一間套房。而真正住過洲際酒店總統套房的，有紅髮艾德、Coldplay其中成員，五月天則曾在此辦過慶功宴。

高雄洲際酒店僅次於總套規格的，其實就是港灣海景套房，也是BLACKPINK先前與此次要入住的房型，套房17坪大、一晚要價5萬元，臥室、浴室都能看到港景，配置步入式淋浴間和獨立浴缸、高端品牌BYREDO沐浴產品、Dyson吹風機。據悉，繼BLACKPINK入住後，洲際酒店被韓國藝人打出不錯的評價，似乎成了「代表作」，而後就有許多韓國藝人紛紛指定入住，例如I-DLE、MAMAMOO、朴寶劍。

高雄洲際酒店對於藝人入住部分不願證實，不過業者表示，本週末演唱會帶來的觀光人流，住宿率高達9成，非活動期間平均房價一晚約6000至8000元；大型活動期間平均房價則一晚逼近2萬元。

▲▼BLACKPINK此行將入住高雄洲際酒店海景套房，房間可眺望高雄港。（資料圖／記者許宥孺攝）



▼高雄洲際酒店總統套房一晚要價25萬元。（圖／高雄洲際酒店提供）

