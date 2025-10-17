61歲視帝移居廣東…突現身遊樂園Cosplay重現經典　大喊：吃屎吧

記者黃庠棻／台北報導

香港視帝黎耀祥近年移居廣東，並將重心轉移到中國發展，日前被民眾目擊現身遊樂園大玩Cosplay引發熱議。據網友描述黎耀祥頂著烈日，身穿《巾幗梟雄之義海豪情》中的服裝，重現「吃屎吧，梁非凡！」經典場面，吸引大批遊客圍觀，而當年黎耀祥會出演《巾幗》系列其實是鄧萃雯力推進組。

▲《巾幗梟雄》鄧萃雯指名想與黎耀祥合作，造就之後的金牌搭檔。（圖／年代提供）



港劇《巾幗梟雄》堪稱TVB黃金年代的代表作之一，劇中鄧萃雯飾演的「四奶奶」憑藉聰明機智，從廚娘一步步攀上權力頂端，不僅掀起收視熱潮，其中與黎耀祥飾演的「柴九」之間既是主僕亦是戰友的互動更為劇情增添許多精彩亮點。

當年鄧萃雯遲遲未能收到滿意的劇本，為爭取更多機會便主動向監製李添勝自薦出演《巾幗梟雄》，並表示欣賞黎耀祥演技許久，特別點名想與他合作。這對萬年配角的黎耀祥而言無非是一大跳板，原本他另有工作安排，李添勝得知後還特地從其他劇組「搶人」，才終於讓兩人首度搭檔。

黎耀祥將角色的野心與韌性演得淋漓盡致，其中一句台詞「人生能有幾多個十年」成為港劇經典，至今仍為觀眾津津樂道，也順利讓黎耀祥奪下視帝寶座，從多年綠葉正式躍升為一線男主角，如今被捕捉近況，再度掀起回憶殺。10/20（一）起敬請鎖定每週一至週五晚間10點年代MUCH台、晚間8點MOD壹綜合台的《巾幗梟雄》。

