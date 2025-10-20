SJ圭賢續任台灣觀光大使！全新旅遊影片太美　粉絲敲碗：快出寫真集

文／妞新聞

韓國人氣「灶咖男團」Super Junior的圭賢，再度續任台灣觀光大使啦！交通部觀光署宣布，今年再度邀請這位「最愛台灣」的韓流代表來擔任，同時也替韓國市場拍攝4支全新的台灣觀光宣傳影片。一系列美景畫面曝光後，瞬間讓粉絲暴動直呼：「這根本寫真等級！」



跟著圭賢台灣趴趴走

▲圭賢再度續任台灣觀光大使。（圖／X@Mydelight_kyu）

這次的觀光宣傳片以「朋友的邀請」為主題，圭賢跟著台灣友人展開一段深度旅程：從台北街頭夜跑、北海岸衝浪與泡溫泉，到南台灣體驗傳統早餐，最後更搭上阿里山森林小火車、漫步茶園。透過他的視角，把台灣的多樣魅力一一呈現，也讓韓國粉絲心動喊話：「台灣行程直接安排！」



宣傳片美到像寫真，粉絲狂敲碗：求高清圖！

▲台灣觀光宣傳片。（圖／IG@taiwantour_kr）

▲圭賢跟著台灣友人展開一段深度旅程。（圖／IG@taiwantour_kr）



影片曝光後，粉絲們立刻被圭賢的清新氛圍圈粉，不管是在都市慢跑時的笑容，還是騎單車的自在模樣，都被誇像是旅遊寫真般夢幻。留言區更是一片敲碗聲：「快出高清版照片」、「乾脆直接出一本圭賢台灣寫真集吧～」完全展現「最強觀光代言人」的魅力。

▲圭賢寫真等級宣傳片。（圖／KIDY）



觀光局太有眼光了，圭賢也是真的很給力！這次「寫真等級」宣傳片大成功！看了影片妞妞們是不是也想跟著圭賢一起玩遍台灣呢？（妞編輯舉手）



