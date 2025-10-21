10月21日星座運勢／水瓶財運蒸蒸日上 牡羊事業動力全開
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：思考展現能量
感情：細節暖人心房
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：理性看待事務
感情：表達曖昧之情
財運：止血恢復好運
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：善良正直友善
感情：彼此相處甚歡
財運：標的物有價值
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：事業穩定經營
感情：認識更多異性
財運：家庭開銷節省
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：轉換跑道成功
感情：途中邂逅愛情
財運：重大消息出現
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：射手
處女座 ♍
工作：合作互助互利
感情：溫馨浪漫氣氛
財運：穩健長期投資
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：掌握主導權力
感情：感情進展穩定
財運：清空之後成長
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：做事有條有理
感情：溫馨體貼入微
財運：心中自有分寸
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：工作順心順利
感情：主動聯繫對方
財運：止血彌補虧損
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作興奮努力
感情：得到愛的力量
財運：規避財務虧損
幸運色：金色
貴人：射手
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：爭執減少很多
感情：璀璨笑容伴隨
財運：財運穩定上升
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：待人有情有理
感情：甘願為愛奉獻
財運：只缺臨門一腳
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
