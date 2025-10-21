ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
10月21日星座運勢／水瓶財運蒸蒸日上　牡羊事業動力全開

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：思考展現能量

感情：細節暖人心房

財運：財運蒸蒸日上

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天蠍

雙子座 ♊

工作：理性看待事務

感情：表達曖昧之情

財運：止血恢復好運

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙子

天秤座 ♎

工作：善良正直友善

感情：彼此相處甚歡

財運：標的物有價值

幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：事業穩定經營

感情：認識更多異性

財運：家庭開銷節省

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：水瓶

金牛座 ♉

工作：轉換跑道成功

感情：途中邂逅愛情

財運：重大消息出現

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：射手

處女座 ♍

工作：合作互助互利

感情：溫馨浪漫氣氛

財運：穩健長期投資

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：掌握主導權力

感情：感情進展穩定

財運：清空之後成長

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：處女

天蠍座 ♏

工作：做事有條有理

感情：溫馨體貼入微

財運：心中自有分寸

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：金牛

雙魚座 ♓

工作：工作順心順利

感情：主動聯繫對方

財運：止血彌補虧損

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：工作興奮努力

感情：得到愛的力量

財運：規避財務虧損

幸運色：金色

貴人：射手

小人：魔羯

獅子座 ♌

工作：爭執減少很多

感情：璀璨笑容伴隨

財運：財運穩定上升

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：牡羊

射手座 ♐

工作：待人有情有理

感情：甘願為愛奉獻

財運：只缺臨門一腳

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

消失17年！　玉女歌手成CEO「月營收3百萬」...超狂近況曝光

女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸：說不出的噁心感

初孟軒配對徐鈞浩…樹林結婚「女星證婚被甜翻」　牽手放閃照曝光

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

楊謹華不放棄懷孕求子！　挑戰「演藝圈最高齡媽咪」：向宇宙許願

富邦啦啦隊女神出國脫了！　「比基尼包不住超兇上圍」被拍S曲線

炎亞綸沉潛兩年現身告解　親揭「于朦朧事件」潛規則

尪出軌表妹「火車便當激吻」　蘇晏霈當場落淚…抓姦不倫現場曝光

Lulu自爆「金鐘前晚信心崩塌大噴淚」　陳漢典煮宵夜感動她

