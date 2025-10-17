金鐘獎／阿達上台被問Lulu尷尬結巴！　台下陳漢典「大器反應」被拍

記者張筱涵／綜合報導

美麗本人、蔡昌憲、Kid和阿達一同上台擔任頒獎人，四人首先要頒發生活風格節目類的獎項，便聊到生活風格，Kid首先說道最近都在顧小孩，蔡昌憲、美麗本人接著說「我也是顧小孩」，阿達左顧右盼一陣後說「我…我…祝福別人生小孩」。畫面馬上轉到台下可見陳漢典馬上露出燦爛笑容地點頭拍手。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲Kid、蔡昌憲、阿達和美麗本人擔任頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



[廣告]請繼續往下閱讀...

而這還不是結束，蔡昌憲回頭問「我們這樣挖苦人家好嗎」，美麗本人和Kid一人一句說「句句不提她，句句都有她」，讓阿達一陣尷尬隨即進到入圍名單的影片。

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

▲阿達每被虧一次，鏡頭就會轉拍台下可見陳漢典，相當有趣。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

事實上，阿達和Lulu過去曾有一段情，是眾所皆知的前任伴侶，隨著Lulu宣布和陳漢典結婚後，過往這段情誼也都被拿出來討論。值得一提的是，Lulu和阿達近期還有一起拍攝過一段到女方家的影片，兩人還大方談論當初的禮物，可見分手後也維持良好關係，尤其阿達的祝福回應更是被網友稱讚「最佳前男友」。