陸劇男神認了遭限消令！李宏毅首發聲「積極解決」籌不到錢現況曝

27歲大陸男星李宏毅近日因涉及與「湖南芒果娛樂」的合約糾紛，遭北京市朝陽區人民法院發布「限制消費令」，涉案金額高達人民幣1118萬元（約台幣5024萬元），引發外界高度關注。他昨日（25）晚間首度打破沉默發聲明：「積極推進解決。」

李宏毅在聲明中澄清，他與前經紀公司的合約早在2022年便已到期，雙方當時就後續相關事宜，已透過友好協商達成了明確的賠償方案。他強調，多年來自己一直嚴格履行約定內容，「尚未處理完畢的事項，我也正與相關方積極推進解決」。

除了回應合約糾紛，李宏毅也回應近期傳出新劇番位的爭議。他表示作為一名演員，始終專注於演藝事業與角色塑造，懇請大眾將目光聚焦在他的表演與創作上，而非討論角色的「番位（演員排位）」或排在什麼位置。他呼籲外界不必對早已塵埃落定的過往過度解讀或肆意揣測，更不應被網路上片面的輿論帶偏節奏。

李宏毅工作室也發文說明，李宏毅與前經紀公司湖南芒果娛樂之間解除經紀合約糾紛，法院已經判決雙方解除經紀合同，並且互相應承擔違約責任。李宏毅個人需再支付湖南芒果娛樂人民幣1308萬元（約5877萬）。而他已經支付了部分款項，但是因總金額較高，無法籌措到足額款項，所以需要逐步分期支付。在此期間，芒果娛樂按照程序提起強制執行，證實法院對李宏毅下限制消費令。聲明強調限消令是因為藝人尚沒有能力履行全部判決款項，不屬於違法犯罪行為，也不屬於違背公序良俗的行為，不會影響藝人與任何合作方的合作。

