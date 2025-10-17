ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《來吧！哪裡怕》奪實境節目主持人獎

記者王靖淳／綜合報導

第60屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」今（17）日晚上在台北流行音樂中心登場，以下由《ETtoday星光雲》為您帶來最即時的得獎名單。

▲▼金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／金鐘獎Golden Bell Awards）

▲金鐘獎節目類頒獎典禮登場。（圖／翻攝自Facebook／金鐘獎Golden Bell Awards）

【節目類燈光獎】

《初心登場》

【節目類美術設計獎】

《水果冰淇淋》

【節目類聲音設計獎】

《另一種注目-土星頻道》

【動畫節目獎】

《碰碰紅綠豆》

【兒童節目獎】

《歡迎光臨我的牧場》

【少年節目獎】

《小O事件簿》

【兒童少年節目主持人獎】

張祖鈞／kakudan時光機

【最具人氣綜藝節目獎】

《廚師的迫降：客家廚房》

【自然科學紀實節目獎】

《亞洲貓科大復興》

【人文紀實節目獎】

《活力新故鄉》

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】

方念華／看板人物

【節目類導演獎】

《另一種注目-自由的人》

【生活風格節目獎】

《ila跟土地學做飯》

【生活風格節目主持人獎】

詹慶齡／名人書房

【節目類剪輯獎】

《歡迎光臨我的牧場-10歲女孩的豬場生活》

【節目類攝影獎】

《黑潮-流變中的台灣建築》

【節目類導播獎】

《SCOOL》

【節目類節目創新獎】

《夜市王》

【實境節目主持人獎】

敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉Dora／來吧！哪裡怕

【實境節目獎】

《》

【綜藝節目獎】

《》

【綜藝節目主持人獎】

《》

