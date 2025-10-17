不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！ 《來吧！哪裡怕》奪實境節目主持人獎
記者王靖淳／綜合報導
第60屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」今（17）日晚上在台北流行音樂中心登場，以下由《ETtoday星光雲》為您帶來最即時的得獎名單。
▲金鐘獎節目類頒獎典禮登場。（圖／翻攝自Facebook／金鐘獎Golden Bell Awards）
【節目類燈光獎】
《初心登場》
【節目類美術設計獎】
《水果冰淇淋》
【節目類聲音設計獎】
《另一種注目-土星頻道》
【動畫節目獎】
《碰碰紅綠豆》
【兒童節目獎】
《歡迎光臨我的牧場》
【少年節目獎】
《小O事件簿》
【兒童少年節目主持人獎】
張祖鈞／kakudan時光機
【最具人氣綜藝節目獎】
《廚師的迫降：客家廚房》
【自然科學紀實節目獎】
《亞洲貓科大復興》
【人文紀實節目獎】
《活力新故鄉》
【自然科學及人文紀實節目主持人獎】
方念華／看板人物
【節目類導演獎】
《另一種注目-自由的人》
【生活風格節目獎】
《ila跟土地學做飯》
【生活風格節目主持人獎】
詹慶齡／名人書房
【節目類剪輯獎】
《歡迎光臨我的牧場-10歲女孩的豬場生活》
【節目類攝影獎】
《黑潮-流變中的台灣建築》
【節目類導播獎】
《SCOOL》
【節目類節目創新獎】
《夜市王》
【實境節目主持人獎】
敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉Dora／來吧！哪裡怕
【實境節目獎】
《》
【綜藝節目獎】
《》
【綜藝節目主持人獎】
《》
