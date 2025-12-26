12月26日星座運勢／獅子副業增收！魔羯抓投資熱點 水瓶種下財富種子
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：實現成本節約
感情：進入完美狀態
財運：種下財富種子
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
雙子座 ♊
工作：積極找到方法
感情：燃起愛的火焰
財運：想法保守穩健
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座 ♎
工作：培養領導技能
感情：修正相處關係
財運：期待時來運轉
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提高溝通技巧
感情：等待機會來臨
財運：抓住投資熱點
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：提高經濟效益
感情：放棄舊有關係
財運：提高理財技能
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：有效領導團隊
感情：期待天下太平
財運：在乎每一分錢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：解決人際衝突
感情：走過難忘歲月
財運：尋找投資項目
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：幫助解決分歧
感情：調整相處模式
財運：投資持續學習
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：確保身心健康
感情：兩人互相作伴
財運：運用智慧投資
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：建立工作平衡
感情：交給對方做主
財運：防止過度投資
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：擔任更高職位
感情：觀察對方態度
財運：副業增加收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：擔任領導角色
感情：相互共同支持
財運：掌握投資機會
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響