女歌手自爆「名字是烏龍」！　取錯名還來不及改

記者蔡琛儀／台北報導

新生代女歌手林桉年末接連推出〈24〉與〈It’s all about you〉兩首新作，風格橫跨成長書寫與純愛告白。她在耶誕節首度完整自我介紹，從創作脈絡到個人故事，逐步勾勒出迷惘、成長與心動交織的年輕世代心境。

▲新生代女歌手林桉。（圖／艾芮可公關提供）

名字話題十足的她，自嘲取名是一場烏龍，本以為命中缺木、後來才發現其實缺水，卻已來不及更改，英文名Anzio則被她給出極具個人風格的詮釋：「Anzio 前面為桉、後面為未被定義的我。」也像是在為自己的音樂旅程留下開放式註解

談到音樂啟蒙與偶像，林桉毫不猶豫點名是南韓女子天團BLACKPINK的Rosé，並笑說自己的喜歡程度已經「具體化」在身上：「喜歡她的真誠跟她的嗓音，喜歡到刺了她的簽名在手上！」那份對音樂的熱愛與投入，也清楚反映在她誠實、不設防的創作之中。

▲林桉的名字出自一場烏龍。（圖／艾芮可公關提供）

私下生活同樣充滿戲劇感的她，也分享了自己最難忘的耶誕節回憶。她笑說，曾和一群朋友交換「最爛的禮物」，而且抽到後還必須立刻使用，「我抽到小孩拖鞋，真的直接穿著在街上走路拍照！」荒謬又真實的片段，也讓人看見舞台之外、同樣情緒豐沛的林桉。