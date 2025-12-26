國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

記者蔡宜芳／綜合報導

51歲前日本男團TOKIO成員國分太一在今年6月因被爆出多項違規行為，中斷演藝活動，連節目也火速遭撤換。他因認為電視台「處理方式存在瑕疵」，因此向日本律師聯合會（日律聯）提出人權救濟申請，怎料卻不被受理。

▲國分太一在6月被日本電視台除名。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

日本電視台在6月20日時宣布，因國分過去出現多項「違反公司規範的問題行為」，決定將其退出節目《鐵腕DASH》。對此，國分在10月23日提出人權救濟申請，申請書主張他「未被告知遭處分的具體事實」，因此無從對外說明，後續不得不從其他節目下車、被贊助商解約，造成生活與工作層面的劇烈衝擊。

國分的法律代理人菰田律師稱，國分其實想向電視台及相關人士道歉，但目前電視台完全不接受他們的立場。針對日律聯的處理結果，菰田律師在記者會上發表聲明表示：「我們於今年10月23日向日本律師聯合會提出國分太一先生的人權救濟申請，但近日收到了來自日律聯人權擁護委員會的通知，表示『本案無法由本委員會受理』。」他也補充，委員會在未審議申請內容的情況下，就做出不予受理的決定，讓他們感到非常遺憾與失望。

▲國分太一申請人權救濟卻沒被受理。（圖／翻攝自X）

談到接下來怎麼走，菰田律師強調，爭點仍在於日本電視台對國分做出所謂「違規認定」、並單方面將其從節目中除名的過程，是否公正且合理。他指出，自提出申請以來，國分多次親自向日電表達希望能進行道歉等行動，但至今仍未被接受，因此不得不認為對國分的人權持續造成侵害。同時他也補充，這次不受理並不代表「不存在人權侵害」，他們不會就此停下，未來仍會持續探討實現人權救濟的各種方案，尋求可行的救濟與說明空間。