ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！
職場奴性最強星座Top3！
欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

香蕉 王俊傑 小S 王ADEN 金莎 孫丞瀟 陳彥婷 左一

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

記者蔡宜芳／綜合報導

51歲前日本男團TOKIO成員國分太一在今年6月因被爆出多項違規行為，中斷演藝活動，連節目也火速遭撤換。他因認為電視台「處理方式存在瑕疵」，因此向日本律師聯合會（日律聯）提出人權救濟申請，怎料卻不被受理。

▲▼國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

▲國分太一在6月被日本電視台除名。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

日本電視台在6月20日時宣布，因國分過去出現多項「違反公司規範的問題行為」，決定將其退出節目《鐵腕DASH》。對此，國分在10月23日提出人權救濟申請，申請書主張他「未被告知遭處分的具體事實」，因此無從對外說明，後續不得不從其他節目下車、被贊助商解約，造成生活與工作層面的劇烈衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國分的法律代理人菰田律師稱，國分其實想向電視台及相關人士道歉，但目前電視台完全不接受他們的立場。針對日律聯的處理結果，菰田律師在記者會上發表聲明表示：「我們於今年10月23日向日本律師聯合會提出國分太一先生的人權救濟申請，但近日收到了來自日律聯人權擁護委員會的通知，表示『本案無法由本委員會受理』。」他也補充，委員會在未審議申請內容的情況下，就做出不予受理的決定，讓他們感到非常遺憾與失望。

▲▼國分太一全面停工，日媒爆出疑似涉及桃色金錢糾紛。（圖／翻攝自X）

▲國分太一申請人權救濟卻沒被受理。（圖／翻攝自X）

談到接下來怎麼走，菰田律師強調，爭點仍在於日本電視台對國分做出所謂「違規認定」、並單方面將其從節目中除名的過程，是否公正且合理。他指出，自提出申請以來，國分多次親自向日電表達希望能進行道歉等行動，但至今仍未被接受，因此不得不認為對國分的人權持續造成侵害。同時他也補充，這次不受理並不代表「不存在人權侵害」，他們不會就此停下，未來仍會持續探討實現人權救濟的各種方案，尋求可行的救濟與說明空間。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

國分太一人權救濟日本電視台鐵腕DASH

推薦閱讀

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

2小時前

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

3小時前

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

6小時前

男團Ozone不閃兵！　確定明年1月陸續入伍：人生每個階段該經歷的事

男團Ozone不閃兵！　確定明年1月陸續入伍：人生每個階段該經歷的事

4小時前

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

9小時前

曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

5小時前

沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

1小時前

TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！　內幕驚呆網：莫名參加了萬人性別趴

TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！　內幕驚呆網：莫名參加了萬人性別趴

2小時前

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

13小時前

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

5小時前

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

13小時前

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

1小時前

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
李洙赫一笑...我沒惹

李洙赫一笑...我沒惹
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

看更多

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

即時新聞

剛剛
剛剛
58分鐘前44

短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

1小時前3

沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

1小時前0

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

2小時前2

TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！　內幕驚呆網：莫名參加了萬人性別趴

2小時前2042

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

3小時前1

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

4小時前23

男團Ozone不閃兵！　確定明年1月陸續入伍：人生每個階段該經歷的事

4小時前0

融融、咪蕾搭膠囊列車　可愛外型融化冒險魂

4小時前0

派偉俊半夜私訊「校唱小天后」！　內容曝光...她認了：有點怕

5小時前21

曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了
    2小時前4041
  2. 欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身
    3小時前1
  3. 竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎
    6小時前16
  4. 男團Ozone不閃兵！　確定明年1月陸續入伍
    4小時前43
  5. 陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」
    9小時前
  6. 曾預見BTS會紅「K-POP指南針」驟逝！前1天才發文死因成謎
    5小時前41
  7. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    1小時前3
  8. TRASH貝斯手博文當爸瞞1年！網：莫名參加了萬人性別趴
    2小時前2
  9. 朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體
    13小時前7284
  10. 《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲
    5小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合