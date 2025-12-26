好久不見小宇！一開唱「門票開賣即秒殺」　近距離嗨喊：好爽

記者蔡琛儀／台北報導

歌手小宇（宋念宇）日前舉辦「記得忘了我」演唱會，門票開賣即秒殺，不僅應景自彈自唱〈平安夜〉，更推出當晚限定特調飲品，笑說希望打造只屬於現場、能被記住的體驗，讓音樂與回憶在夜裡交織。

▲小宇宋念宇日前開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

小宇當晚身穿紅襯衫搭配綠西裝登場，以〈沒有很會唱〉揭開序幕，接連演唱〈無視生非〉與〈學舌鳥〉展現高難度唱功。首次站上Billboard Live這個場地，他感受與觀眾近距離互動的氛圍，直呼又爽又新鮮，也透過溫暖編制陪伴歌迷平安共度佳節。

配合耶誕氛圍，小宇將〈所謂的愛〉改編成耶誕版，並串唱〈說分手之後〉〈愛上〉〈終於說出口〉引爆全場大合唱。他感性表示，平安、幸福、健康得來不易，也期盼2026能在心靈上變得更好，現場氛圍溫柔真誠。

▲小宇將推出新專輯。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

演唱會尾聲，小宇走進觀眾席合照，在安可聲中再度自彈自唱〈平安夜〉，並以〈想你的習慣〉畫下句點。他也透露新專輯已進入最後整理階段，雖然還在取捨糾結，但已進入正式倒數階段，讓歌迷期待不已。