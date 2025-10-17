金鐘獎／「大師兄」林智勝帥氣登台結果「卡詞3次」：面對強投都沒這麼緊張

記者張筱涵／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）華麗登場，在頒發最具人氣綜藝節目獎時，驚喜由「大師兄」林智勝擔任頒獎人，開場就透露自己是提前來實習一下，畢竟未來也可能有機會因為運動節目上台，有趣的是，他在正式頒獎的時候口吃了3次，更印證了他說「面對再強的投手好像都沒那麼緊張」。

▲林智勝擔任最具人氣綜藝節目獎頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

林智勝頒獎典禮提到：「從球場走到金鐘獎舞台是很特別的經驗，我也是提前來實習一下，會不會將來我也有機會因為運動節目上台，回顧過往棒球生涯，我看過很多大場面，面對再強的投手好像都沒那麼緊張，因為台下坐了很多我在電視機裡看到的明星，因為都走出螢幕，謝謝你們，打球這麼多年，我有很深的體會就是要獲得球迷支持喜愛，除了努力訓練和累積實力，還要能帶給大家感動快樂的激勵，這點跟綜藝節目很像，所以由我來頒發最具人氣綜藝節目獎，我也覺得特別有意義。」

▲林智勝不小心發音錯誤，更正後又錯了2次，相當可愛。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



講述完入圍名單後，林智勝說「最具人氣綜藝節目」講時，因為太過緊張，講成「最『季』」，自己Cue重新講一次後，又連續兩次凸槌，讓台下笑聲不斷。

▲網友見到林智勝頒獎都覺得很神奇。（圖／翻攝自PTT）