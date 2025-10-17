金鐘獎／西裝裡面都沒穿！　棒棒堂小煜岔到肚臍「蹦出超大胸肌」

記者張筱涵／綜合報導

《來吧！哪裡怕》團隊敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）、朵拉Dora（謝雨芝）登上紅毯隨即引起一陣尖叫聲。

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

威廉以深色雙排扣西裝亮相，俐落剪裁搭配放寬褲型，展現出慵懶又冷酷的時尚氛圍；王子則以黑色長版西裝配白襯衫與領帶，散發出穩重紳士感，筆挺肩線與修長比例盡顯明星氣勢。阿緯造型最為大膽，以深V開襟西裝露出結實胸肌，走紅毯時自信滿分，性感又不失氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025金鐘獎節目紅毯-敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】。（圖／攝影中心攝）

小杰選擇深色雙排扣外套搭配寬褲，整體俐落中透出搖滾感，舉手投足間展現成熟男人魅力。小煜則以深開襟黑色西裝搭配垂墜感長褲，胸口若隱若現，整體散發一種慵懶又浪漫的頹廢時尚氣息。

敖犬的造型堪稱性感代表！他以深V連身裝式西裝大方露出古銅膚色與結實胸肌，搭配高腰寬褲展現完美比例，強烈舞台感讓人移不開目光。而唯一的女性成員朵拉Dora則以銀灰色單肩禮服壓軸登場，閃爍的亮片與流蘇細節隨步伐擺動，襯出她纖細腰線與修長美腿，氣質高雅、女神光滿點。

▲2025金鐘獎節目紅毯-敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】。（圖／攝影中心攝）

七人以黑與銀的視覺對比登場，不僅展現團隊默契與造型層次，也讓整段紅毯畫面充滿戲劇張力。無論是深V、雙排扣還是亮片禮服，每個人都在詮釋自己的風格，帥氣與優雅兼具，堪稱金鐘紅毯上最吸睛的一幕。

▲2025金鐘獎節目紅毯-敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】。（圖／攝影中心攝）