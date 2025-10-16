郭泓志放話紅毯「不穿衣服」　明年參加經典賽：我已經是傳奇

記者葉文正／台北報導

前職棒球星郭泓志，近年投入綜藝，參加過不少實境節目，日前還以《上船了各位！》與KID（林柏昇）、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹、百八一同入圍第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」。今（16）日郭泓志出席NEW BLANCE活動，提到明將走金鐘紅毯的戰袍，竟大喊：「我不穿衣服！」還說自己已經是傳奇。

▲郭泓志今天出席活動。（圖／讀者提供）

郭泓志今出席鞋子品牌活動，還在西門町遊行，吸引不少粉絲。他之前在《上船了各位！》划船到日本石垣島，事前訓練相當賣力，刻苦程度非同小可。明將和夥伴們一同走紅毯，郭泓志開玩笑說不穿衣服，不過後來被老婆阻止，他透露將會加上紅色配件，像超人一樣。郭泓志覺得自己就是傳奇，不走帥的路線，更大讚團隊中的女孩子都很漂亮，「穿什麼都讓人驚豔」。

▲郭泓志幫忙訓練經典賽選手。（圖／讀者提供）



能入圍金鐘獎，郭泓志認為參與過程比結果重要，也說：「時間會給我們最好的安排。」工作人他員比較辛苦，上山下海完成目標。雖看似淡定，但如果沒得獎的話，他坦言：「會回家哭一天，吃辣椒配飯。」



至於11 月會去打世界棒球12強賽事，他相當盡責，說要和品牌一起巡迴。但明年2、3月會去打WBC世界棒球經典賽，「帶著全台灣人的祝福」，並說期待外甥林振瑋的表現。