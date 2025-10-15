周杰倫罕見「對快樂小夥伴撂重話」：一堆藉口！　還取關魔術師好友

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）上週剛在上海結束「嘉年華」巡演，今（15日）突在IG限時動態，發文尋找魔術師好友蔡威澤，更撂話：「再不出現，你就完了。」後來蔡威澤雖然轉發並回應周董，但又突發黑底白字文，表示自己要「暫時停用社群媒體」，令粉絲霧裡看花。

周董和蔡威澤交情相當不錯，更是周董旅遊實境節目《周遊記》的固定班底，但周董今突在IG連發兩篇文協尋蔡威澤，他先是表示「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師，蔡威澤，通知我一下」。

沒多久周董又發文：「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完。」還撂話：「你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了。」隨後又刪文，但有粉絲發現周董取消關注蔡威澤的IG，因此紛紛猜測這對好友是否發生了什麼事，但也有網友認為應只是好友之間在開玩笑。

而蔡威澤在周董發布尋人文後約1小時回應，他先是轉發周董的文表示：「真的很久沒出現。」並附上打招呼的貼圖。雖後發布黑底白字文，寫下：「Sorry will stay off social for another bit.Expect temp void of response.（抱歉，我會遠離社群媒體一段時間。暫時不會回覆訊息。）啟人疑竇。

