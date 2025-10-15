楊一展當鏟子超人「落下男兒淚」　隔10年入圍金鐘…帶親姐遺物現身

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍多項大獎，今（15）日公廣集團舉辦金鐘入圍茶會，張鈞甯、楊一展、蔡亘晏、黃大煒皆穿著亮麗服裝出席。其中，楊一展日前到花蓮當鏟子超人，也分享了到當地幫忙的心情。

▲楊一展出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

楊一展以《化外之醫》入圍第60屆金鐘獎的戲劇節目男配角獎，他在片中飾演對熱心助人的移工仲介，為戲增胖10幾公斤，雖然片中日子過得不寬裕，但仍保持善良，而他上次參加金鐘獎已經是10年前的《16個夏天》，笑說自己「平常心」。

▲楊一展出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

被問及是否有準備幸運物，楊一展從身上掏出一個護身符說道「這是我姊姊生前留下來給我的」，他的親姊在2018年因為癌症離世，在過世之前把護身符給了他，之後他只要有大事件都會把護身符帶在身邊，除非有時候拍戲不允許才會拿掉，也透露會帶著護身符走上金鐘紅毯，他直呼「雖然很平凡，但對我很有意義。」

▲楊一展把親姊遺物當作紅毯幸運物。（圖／記者黃庠棻攝）

不久前，楊一展才到花蓮救災，坦言自己到現場之後，忍不住落下男兒淚、多次哭泣，他回憶當時的情景「電影也set不出來這樣的場面，我就哭著去找法鼓山師姐，請對方分配工作，沒想到家園可以被摧毀成這樣」，而他也透露自己在出發前有做功課，因此沒有受到任何傷害，也呼籲未來要去花蓮的人「大家要注意自身安全」。

▲楊一展到花蓮救災，忍不住落下男兒淚。（圖／翻攝自Instagram）