邱宇辰認了自願被扒光！　「被上銬大玩SM」激情畫面全外流

▲ 邱宇辰在杯盤狼藉的餐桌上與慾望共舞。（圖／百鴻揚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱宇辰出道20週年，推出首支個人單曲〈CINDER KISS〉，MV由導演彭道森操刀，以極具張力的畫面開場：邱宇辰被手銬禁錮在象徵「慾望地窖」中，赤裸上身、鎖鏈纏身，畫面挑戰情慾極限，邱宇辰更自爆：「有點愛上被上手銬的感覺。」坦言這次演出挖掘出前所未有的情緒與感官經驗。

▲▼ 邱宇辰自爆愛上被上銬的感覺。（圖／百鴻揚娛樂提供）



邱宇辰在杯盤狼藉的餐桌上與慾望共舞，滿身鮮奶油，視覺衝擊感十足。他笑說：「手銬那場戲印象太深，手上還有痕跡。」為了完美展現體態，他自曝從五月開始進行魔鬼式健身訓練超過三個月，每日控制飲食、規律訓練，成功增重五公斤，打造精壯線條。他補充：「35歲了，想挑戰以前偶像團體沒機會嘗試的，這次真的沒留白！」

原本導演設計的初版腳本較保守，但在拍攝前夕健身時討論後，雙方一致決定放大尺度、挑戰極限。邱宇辰甚至笑說：「我是自願被導演扒光的啦！」導演也直言：「這應該是我職涯尺度最大的一支MV，拍得非常過癮！」

舞蹈設計也跳脫以往男團框架，加入中性、柔軟且帶有挑逗感的肢體語言，結合 Techno Pop 電子舞曲節奏，營造全新感官刺激。邱宇辰表示：「這支舞真的有點扭，是我沒嘗試過的風格，也是一種自我釋放。」此外，唯一簽唱會將於11月22日將在台北登場，他將親自與粉絲面對面交流，回應20年來的每一份支持與陪伴。

