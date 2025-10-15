一代女皇潘迎紫出席金鐘60　「許瑋甯合體柯震東」超狂頒獎嘉賓曝光

記者黃庠棻／台北報導

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日與10月18日兩晚在臺北流行音樂中心盛大登場。典禮將於下午5時舉行星光大道、晚間7時正式揭開序幕，邀請全台觀眾共同見證年度影視盛事。今年金鐘典禮戲劇類頒獎嘉賓陣容橫跨不同世代與類型，集結最華麗星光。

▲潘迎紫將擔任第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／三立提供）

60年來，金鐘獎見證台灣戲劇內容的革新與傳承，今年以「經典重現 × 新生力並行」為主題，串聯跨時代代表人物與影視創作能量，讓觀眾重溫榮耀記憶，也感受台灣影視產業持續綻放的創意與厚度。戲劇類頒獎陣容同樣星光熠熠。

▲謝祖武將擔任第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／三立提供）

永遠的「一代女皇」潘迎紫今年也受邀特別前來擔任頒獎嘉；謝祖武與兒子謝展榮這對演藝圈父子檔，將共同頒發新人獎，謝祖武以《麻辣鮮師》開創校園喜劇風潮，培育出多位優秀演員，謝展榮則為去年戲劇節目最具潛力新人獎得主，父子同台象徵世代傳承與金鐘精神的延續。

▲謝展榮將擔任第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／三立提供）

而曾以「公車萍」與「黎薇恩」掀起熱議的苗可麗與朱芯儀，也將以「惡女」組合合體頒獎，兩人同臺火花十足，勢必成為典禮亮點。

▲第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓公開。（圖／三立提供）

《影后》劇中「經紀人組合」鍾欣凌與黃迪揚，兩人皆是今年金鐘入圍者，過去他們在典禮上分別以「我是諧星，我會演戲」以及「一定要珍惜在還沒發光前就看到你的人」的得獎感言感動全場，成為金鐘經典名句。此次兩人攜手登臺頒獎，兩位實力派演員在舞台上相互打氣，更是同行者間最真誠的祝福。

▲第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓公開。（圖／三立提供）

入圍大贏家《聽海湧》與《星空下的黑潮島嶼》的代表黃冠智與黃河也將同臺頒發獎項，兩位實力派演員以專業態度向幕後團隊致敬，展現對創作與工藝的尊重。

▲第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓公開。（圖／三立提供）

金鐘影后、也是新手媽媽的許瑋甯將與去年迷你劇集（電視電影）男配角獎得主柯震東，首次於金鐘典禮同臺頒獎。兩人曾在《不夠善良的我們》中有精采對手戲，這次合作也為典禮增添話題亮點。《拜六禮拜》的閨蜜檔丁寧與孫淑媚也將攜手登臺頒獎，兩人劇中真摯情誼深受觀眾喜愛。

▲第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓公開。（圖／三立提供）

而金鐘影后楊貴媚則將與製作人林心如同臺頒獎，楊貴媚去年以《有生之年》榮獲戲劇節目女主角獎，林心如則持續以製作人身分推動優質戲劇內容，兩人並肩登場，象徵臺灣戲劇的榮耀與創作傳承，成為典禮最具分量的畫面之一。

▲第60屆戲劇類金鐘獎頒獎嘉賓公開。（圖／三立提供）

「第60屆金鐘獎」於臺北流行音樂中心舉行， 10/17是「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，將同步於三立都會台、三立MOD綜合台(節目類)、三立MOD戲劇台(戲劇類)、公視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、公視點點愛YouTube(手語版)、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。