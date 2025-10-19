10月19日星座運勢／魔羯舊情人主動回頭 水瓶短線投資賺翻天
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：完善售後服務
感情：快樂幸福起點
財運：短線投資有賺
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：處女
雙子座 ♊
工作：勇於追逐夢想
感情：心靈情緒平靜
財運：降低日常消費
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：肯定自我付出
感情：開心愉快相處
財運：前期投資回報
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：為了工作奉獻
感情：舊情人回頭草
財運：投資眼光獨特
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：事業創造未來
感情：得到愛人擁抱
財運：客戶大量買進
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：時刻推銷自己
感情：愛情堅若磐石
財運：漸漸開始獲利
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：支援激發信心
感情：易獲異性青睞
財運：正財收入穩定
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：不再猶豫不決
感情：沐浴在愛河中
財運：投資實力增加
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：學習瞭解客戶
感情：約會進展順利
財運：瞭解市場動態
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：專案特別處理
感情：聊一聊心事好
財運：善用科技賺錢
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：認真提高品質
感情：承認愛情的美
財運：建立多元資產
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：取得考試資格
感情：溫暖細心照顧
財運：研究國際貨幣
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
