25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

日本偶像團體JO1爭議連環爆，成員大平祥生爆出劈腿醜聞，在有圈外女友的狀況下，還同時劈腿20歲女偶像，15日遭經紀公司處分，宣布即日起無限期停止演藝活動。

JO1被封神顏男團，享有超高人氣，成員大平祥生被《週刊文春》踢爆他於2023年在工作場合認識A女，之後開始交往，今年5月A女在整理大平房間時，意外發現JO1師妹團ME:I成員飯田栞月的親筆情書，內容包含「每天因你而幸福」、「永遠在一起」等親密字句，才讓劈腿曝了光。

而在今年9月，A女再次從大平祥生的備用手機發現他與飯田持續聯絡，並將對方偽裝成「經紀人」來掩飾關係。事發後，大平祥生試圖以金錢補償方式平息事端，並向A女提出簽署承諾書的要求，內容包含永久保密交往事實及分手原因，否則將面臨巨額賠償，A女氣憤拒絕。

經紀公司LAPONE Entertainment發表聲明，證實大平祥生確實違反公司規定，且做出嚴重違背粉絲期待的行為，宣布即日起無限期停止演藝活動，同時，飯田栞月所屬的ME:I也發表了藝人停止活動聲明，據知情人士透露，飯田栞月並不知情自己當了小三，大平祥生在隱瞞已有女友的前提下主動追求飯田栞月。

