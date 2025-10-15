ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
BLACKPINK大巨蛋快閃店曝光！
4個方法幫你培養「鈍感力」
小吳赴巴黎「行李離奇消失」
爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《許我耀眼》近日爆發配音風波，為女主角「許妍」配音的知名配音員「落子成玉」（本名：曾夢玉）近日發影片發聲兼爆料，提及該劇涉及炫富需用配音修改劇情，又爆趙露思身體不適，為此做了全劇配音，但沒有100%被使用。而她的影片被質疑「搶功」，又被台詞指導張雨濛批評「幕後工作者始終要歸於幕後」，昨日（14）發長文向演員趙露思、劇組及所以喜歡本劇的人道歉。

▲▼爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》配音員落子成玉拍片談配音內幕，卻引發輿論風波。（圖／翻攝自微博）

落子成玉在道歉文中表示，自己發布影片的本意，只是想回應觀眾疑問並分享參與作品的自豪，但因「表達上考慮不周，措辭不夠嚴謹」，導致了誤解與不必要的紛爭，完全背離了初衷。她坦承，此舉不僅給演員和劇組帶來了困擾，也傷害了粉絲的情感，對此她感到「非常自責和愧疚」，並已將引發爭議的原影片刪除。

文中，落子成玉也特別向趙露思致意，並謙卑地表示：「是她賦予了許妍靈魂，我才有了聲音創作的基礎。」她深刻反思，作為配音演員，職責就該是「『藏』在角色身後，服務於劇情」，而她此前的發言模糊了這個焦點。這番話也被外界視為是正式收回先前言論，並將功勞完全還給演員的表現。懇請大眾「不要讓這次風波，掩蓋了作品本身的光芒」，並表示未來將更專注於本職工作。

▲▼爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉。（圖／翻攝自微博）

▲落子成玉發文道歉。（圖／翻攝自微博）

而落子成玉除了發道歉文，下一則貼文宣布：「永遠不跟張雨濛合作。」且將該則貼文置頂，她目前把社群平台的留言功能關閉。

▲▼爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉。（圖／翻攝自微博）

▲落子成玉宣布永遠不跟張雨濛合作。（圖／翻攝自微博）


【落子成玉道歉文】

大家好，我是配音演員曾夢玉。在此，想就近期因我個人發布的視頻所引發的爭議，向所有被影響到的人，鄭重地說一聲：對不起。

首先，我要向演員趙露思老師、全體劇組主創以及所有喜愛這部劇的觀眾朋友們，致以最誠摯的歉意。我的本意只是想回應一些觀眾的疑問，並為自己能參與這部優秀作品而感到自豪，但因為在表達上考慮不周，措辭不夠嚴謹，導致了大家的誤解，並引發了不必要的紛爭，這完全背離了我的初衷。這不僅給演員和劇組帶來了困擾，也傷害了真心愛護這部劇的粉絲們的情感，對此我感到非常自責和愧疚。

《許我耀眼》是一部台前幕後所有工作人員共同傾注心血的作品，我非常尊敬和感謝劇組給予我的信任，以及趙露思老師在幕前的精彩演繹，是她賦予了許妍靈魂，我才有了聲音創作的基礎。作為配音演員，我的職責是“藏”在角色身後，服務於劇情，而我之前的發言，卻模糊了這份職責的焦點，這是我需要深刻反思的地方。

事已至此，我已深刻認識到自己行為的欠妥。為不再讓事態擴大，我已將原視頻刪除。懇請大家不要讓這次風波，掩蓋了作品本身的光芒。

最後，再次向所有人致歉。我會吸取這次教訓，未來更專注於本職工作，用更好的作品回饋大家。

趙露思許我耀眼

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」

