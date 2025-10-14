穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將在18日登場，今（14）日Netflix舉辦金鐘入圍媒體訪問，包含《誰是被害者2》、《正港分局》、《童話故事下集》以及《影后》劇組都亮麗出席。其中，溫妮是《正港分局》的演員代表，穿著一襲細肩帶洋裝露面，一坐下就緊張得嘆了一口氣。

▲溫妮出席《正港分局》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

《正港分局》在本屆金鐘獎上的演員項目，只有溫妮一人入圍，將與葉子綺、邱姿雅等人一同角逐迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎，她坦言自己心情本來還好，但隨著時間越來越近就越來越緊張，現在還沈浸在怎麼會入圍的心情，還笑說「一直覺得很問號」。

▲溫妮出席《正港分局》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

被問到許光漢是否有給予鼓勵，溫妮透露自己跟對方沒有對到太多戲，即使有同框的畫面也站得很遠，因此私底下沒有聯繫方式。幸好，《木曜4超玩》的成員邰智源、Kid都有給予恭喜，就連老闆五月天阿信也有轉發入圍訊息，讓她相當感動，但不敢跟老闆開口要獎勵。

▲溫妮出席《正港分局》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

目前溫妮與身家破億的上班族男友穩定交往近5年，入圍金鐘獎後跟男方沒有特別慶祝，對方只有傳簡訊恭喜，現在最想跟男友說的話就是「希望結束之後可以吃麥當勞」，因為最近一直在飲控，已經預計當天要吃快樂食物，而她近期飲控瘦了2公斤，155公分的她現在只有40.6公斤。

▲溫妮出席《正港分局》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

另外，李沐憑藉《誰是被害者2》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，她分享自己與張孝全相處的趣事，坦言自己過去跟對方借了相機鏡頭，戲結束之後2年才想到要還給對方，一查之下才發現自己根本沒有對方的聯繫方式，幸好常常會遇到前輩的經紀人，才化解了這個「鏡頭不還」的窘境。

▲李沐出席《誰是被害者2》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）