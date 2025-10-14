劉俊謙、蔡思韵媒人曝：愛意漫出螢幕！　「拍完若沒在一起，就是劇本失敗」

記者蕭采薇／台北報導

「香港男神」劉俊謙與「文青女神」蔡思韵宣布結婚！兩人2020年因合作電影《幻愛》相戀，當時的導演周冠威14日正好在台灣為新片《自殺通告》宣傳。他透露兩人結婚的事他事先有知情，也答應要幫忙保密，周冠威先是祝福「新婚快樂」，並說：「很開心啊！因為我真的滿愛他們的！」

▲導演周冠威來台宣傳新片《自殺通告》，劉俊謙和蔡思韵在拍攝他執導的《幻愛》時假戲真做。（圖／記者林敬旻攝）

周冠威表示，這次來台第一天，就先去支持了蔡思韵的電影《泥娃娃》，而當時在拍攝《幻愛》時，兩人的感情就已經藏不住，不過他們都是專業演員，是等殺青後才正式交往，只因為不想影響到團隊的拍攝。

周冠威，拍攝時他和副導演看著劉俊謙和蔡思韵，彼此間的愛意都已經漫出螢幕，副導演當時說：「如果他兩個人拍完這部戲沒在一起，就代表我們劇本失敗。」周冠威更透露，拍攝時曾經和劉俊謙、蔡思韵一起看到彩虹，「直到這天我終於明白了，那道彩虹的意義。」

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

劉俊謙和蔡思韵經紀公司證實，兩人在今（14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻，開展屬於他們的人生新篇章。經紀公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」