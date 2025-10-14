孫盛希暗黑芭蕾舞「辣炸雙球」！　浴火重生辣洩性感極限

▲孫盛希在MV身穿破損的芭蕾舞裙。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希推出新英文單曲〈Never Cared〉，以細膩筆觸描繪當一段關係投入過深卻被忽視時，內心湧現的怒、悲、委屈與失望，MV以「黑色芭蕾」象徵主軸，融合高跟舞與 Lyrical Jazz 元素，展現性感與力量並存的肢體語言。

▲▼孫盛希和芭蕾舞老師共舞。（圖／滾石唱片提供）



MV開場，在玻璃屋裡的孫盛希身穿破損的芭蕾舞裙，困在鳥籠般的視覺象徵受挫、壓抑的心靈。隨著音樂推進，畫面從狹窄走廊逐漸延展至開闊空間，象徵從束縛中掙脫、重新找回自我。她說：「那些圍繞著我的舞者像保護我的天使一樣，帶入現實生活中是家人與朋友的角色，總是勸我、疼我、安撫我的存在。最後走上高台跳下的畫面，是一種了斷現況的決心，就算伴隨痛苦，也要經歷重生的過程，成為自己的主人。」

這次孫盛希以舞蹈作為主要敘事方式，也展現她作為音樂創作者的多面向。「這首歌選擇用肢體說故事，是最直接也最完整的表達。」她分享，近年認識許多舞者老師，卻少有機會共同拍攝完整舞蹈作品，「這支MV是我與舞者老師們的共同創作品，也是給自己的一場考試。」

MV特別邀請舞者出身的導演豆子 Doz Kuo 執導，他親自掌鏡捕捉每個舞動瞬間，孫盛希說：「雖然有時兩三次就拍到不錯的take，但我們仍會多拍6到8次，為了捕捉不同角度與到位的情緒層次。」她也感性表示，拍攝現場高溫難耐、動作強度高，所有舞者都十分敬業。為確保拍攝順利，她更親自參與場勘，甚至現場排練，提前設定好攝影角度與構圖。「正式拍攝當天效率超高，也真的很感謝整個團隊的用心與投入。」

在造型方面，〈Never Cared〉呈現出前所未有的「希式性感」。她親自參與造型討論，蒐集大量參考資料與造型師溝通。「這次像是監製一樣地參與每個細節，包括表演形式、行程進度、燈光、構圖、調色 等等，這次又長了些知識，覺得很有成就感。」她表示，每次拍攝都是一次學習，也讓自己對未來創作方向更具想像。「隨著時間和歌曲的變化，總會激盪出不同畫面。未來如果有機會，我很想挑戰MV導演。」

