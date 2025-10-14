池睿恩再次中斷活動！常感疲倦「病因曝光」　公司：未確定回歸時間

記者張筱涵／綜合報導

韓星池睿恩近來人氣火紅，除了《Running Man》固定班底，也出演了各大節目，然而，8月中曾宣布休養1個月的她，今（10月14日）再次宣布將再次中斷工作。

▲池睿恩甲狀腺功能低下。（圖／翻攝自Instagram／y_eunniii）



據韓媒《體育東亞》報導，池瑞恩在忙碌錄影期間感覺身體異常，長期出現疲倦與體力下滑等狀況，經醫院檢查後確診甲狀腺功能低下，自9月起便專注治療，近期再度休養，以確保身體能徹底恢復。所屬公司 CP娛樂（CP Entertainment） 發聲明指出：「池瑞恩目前全力專注於健康恢復，我們也會全力支援，協助她透過充分休息與治療早日康復。」同時強調：「由於涉及個人醫療資訊，無法公開細節，敬請媒體與粉絲諒解。」

知情人士透露，池瑞恩目前透過藥物治療與充分休息，身體狀況已大有改善，「雖尚未確定回歸時間，但康復後將重新展開演藝活動。」節目搭檔劉在錫也在《Running Man》中親自提及她的情況，澄清外界誤傳：「（池）睿恩並非因倦怠症休息，而是健康檢查後被建議治療，因此暫時中斷活動。」

池藝恩以《SNL Korea》出道，近年憑藉《Running Man》、《職場人們》與《奇案84的奇趣民宿》等節目走紅，被譽為「綜藝新星」。