10月17日星座運勢／天蠍座激情不斷　處女座投資賺翻天

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：懂得讚美誇獎

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：浪漫約會表白

財運：生意往來頻繁

幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：外出洽談獲利

感情：展現細微貼心

財運：有效管理債務

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：網拍經營順暢

感情：努力經營關係

財運：金錢入帳豐碩

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：洽談生意順利

感情：求愛得到回應

財運：持續增加收入

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：積極主動學習

感情：細心處理愛情

財運：懂投資有賺錢

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：更多工作責任

感情：人際關係和諧

財運：可得豐厚獲利

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：事業貴人運旺

感情：得到貴人助力

財運：善用稅收優惠

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：提高員工技能

感情：伴侶激情不斷

財運：投資理智思考

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：新的工作體驗

感情：踏上旅程開啟

財運：財務評估特準

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：獅子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：信用品德良好

感情：學會忍讓包容

財運：發揮創業才能

幸運色：卡其色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：新事業新視野

感情：兩人重溫舊夢

財運：積極行動賺錢

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：大談人生經驗

感情：個人心態良好

財運：審慎評估風險

幸運色：藍色

貴人：金牛

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

