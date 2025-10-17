10月17日星座運勢／天蠍座激情不斷 處女座投資賺翻天
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：懂得讚美誇獎
感情：浪漫約會表白
財運：生意往來頻繁
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：外出洽談獲利
感情：展現細微貼心
財運：有效管理債務
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：網拍經營順暢
感情：努力經營關係
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：洽談生意順利
感情：求愛得到回應
財運：持續增加收入
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：積極主動學習
感情：細心處理愛情
財運：懂投資有賺錢
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：更多工作責任
感情：人際關係和諧
財運：可得豐厚獲利
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：事業貴人運旺
感情：得到貴人助力
財運：善用稅收優惠
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：提高員工技能
感情：伴侶激情不斷
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：新的工作體驗
感情：踏上旅程開啟
財運：財務評估特準
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：信用品德良好
感情：學會忍讓包容
財運：發揮創業才能
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：射手
獅子座 ♌
工作：新事業新視野
感情：兩人重溫舊夢
財運：積極行動賺錢
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
射手座 ♐
工作：大談人生經驗
感情：個人心態良好
財運：審慎評估風險
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
