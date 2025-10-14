年初才求婚服刑中女友！港星爆「百億遭捲走」　親發聲曝感情狀態

ㄧ記者張筱涵／綜合報導

香港資深演員兼歌手李龍基近日陷入輿論風波，網上瘋傳他37歲的未婚妻王青霞「帶著46億港元（約台幣190億元）潛逃、甚至已有私生子」，消息引起港媒與網民熱烈討論。對此，現年74歲的李龍基在10月11日出席「全球華人流行音樂總會」喬遷酒會時親自出面回應，嚴正否認所有指控，並強調兩人感情依舊良好，呼籲外界不要被惡意謠言誤導。

▲李龍基和王青霞感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／chrisart1017、kay.h.li）



李龍基受訪時表示，自己與未婚妻目前感情穩定，「只是雙方協議要保持低調，不再在媒體前高調談論感情或婚禮籌備的情況。」他坦言，近來王青霞多次成為網路紅人和自媒體的「攻擊對象」，遭人無端捏造故事、惡意帶風向。他批評這些網紅「利用人性的弱點博取流量，隨意誹謗他人」，並呼籲大眾要理性判斷，不要輕信網路文章。

李龍基透露，自己曾經向律師諮詢，計畫以法律途徑制止惡意誹謗，但由於相關網紅並非香港居民，難以提出正式訴訟，因此目前只能選擇「一笑置之」，以平常心面對這些流言。

根據公開資料，李龍基1951年出生於香港，是歌手出身的資深演員，曾憑藉演唱電視劇主題曲《巨星》、《浣花洗劍錄》而奠定在粵語樂壇的地位，也因出演《洛神》、《尋秦記》等多部TVB劇集而為觀眾熟知。他以端莊穩重的氣質，經常飾演皇帝、官員等角色。

李龍基的未婚妻王青霞比他小37歲，去年曾因涉嫌多項入境違規與文件造假被起訴，共有7項罪名，包括違反逗留條件、作出虛假陳述、使用偽造文件等。據控，她在港期間違法受僱於柯士甸學校，還虛報碩士學歷、並在逾期滯留香港約三年間，向入境處職員謊稱「幾天前才從港珠澳大橋入境」。

今年4月，李龍基在一檔訪談節目中親口證實，已在王青霞服刑期間「獄中求婚成功」。他當場拿出未婚妻在獄中寫給他的410封情書，引發輿論震驚，也讓外界重新關注兩人的關係。

如今面對「46億港元潛逃」與「有私生子」等網路謠言，李龍基再次澄清：「這些消息全都是不實的，我和青霞感情很好。」他強調兩人早已達成共識，未來不再公開回應感情細節，並希望媒體與網友能尊重他與家人的私生活。