《泥娃娃》嚇破2400萬！奪全台新片票房冠軍　午夜場爆滿成情侶約會首選

記者蕭采薇／台北報導

話題恐怖片《泥娃娃》上映首週嚇破2400萬票房，寫下今年台灣恐怖片最佳開片紀錄！電影口碑擴散，午夜場幾乎場場爆滿，更是不少情侶約會首選。主創團隊首週末勤跑戲院，飾演驅魔人阿生的張軒睿一現身影廳便引爆尖叫，全場直呼「超帥」，甚至有人高喊想被他「封印」。蔡思韵也特別以粵語清唱《泥娃娃》，反差魅力萌翻觀眾。

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》蔡思韵戲裡化身恐怖孕婦，藉由嬰兒玩偶操控他人。（圖／天予電影提供）

飾演驅魔人阿生的張軒睿坦言現實中「超怕鬼」，為戲特地跟隨宗教顧問于治詮道長學習畫符、結手印，他表示：「我接觸後也覺得很有興趣，希望有機會能更深入認識相關知識。」

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》張軒睿化身超帥驅魔人，結手印的流利動作引起觀眾討論。（圖／天予電影提供）

但他強調，電影中所有符咒與動作皆為角色設計，「我雖然演驅魔人，其實很膽小，每次都會先問道長哪些可以用、哪些不行。」導演也提醒觀眾「千萬別亂學」，以免誤觸禁忌。

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》苦難夫妻蔡思韵、楊祐寧帶「泥娃本尊」與台中觀眾見面互動。（圖／天予電影提供）

蔡思韵在片中被邪靈附身、癲狂中邪化身恐怖孕婦，猛嗑豬肝與極限下腰的畫面讓觀眾嚇到「吃手手」。她週末以亮眼造型現身影廳與影迷互動，被問是否能現場下腰，她笑答：「如果票房很好可以考慮喔！」甜美幽默的個性瞬間擄獲全場。
 
而另一位「恐怖擔當」李冠毅，也在連假最後一天加入QA跑場，他飾演的遊戲工程師阿義因誤觸泥偶而陷入瘋狂，如中邪般猛吐黑泥水、甚至自殘失控，搭配血肉模糊的特化效果，連同場的楊祐寧都忍不住露出害怕神情。

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》雙帥楊祐寧、張軒睿首週末在高雄進行影人見面會與粉絲互動。（圖／天予電影提供）

李冠毅回憶那場戲像在「與無形之物共舞」：「身體失去控制，卻什麼都做不了，那種感覺真的很絕望。」最新釋出的「阿義中邪篇」花絮更展現他挑戰人體極限的扭曲肢體演出，帶給觀眾強烈的視覺衝擊。

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》李冠毅飾演的角色慘遭邪靈控制自殘。（圖／天予電影提供）

電影此次還和中部著名的主題遊樂園「九族文化村」展開合作，將電影中關鍵「燒陶窯爐」還原在九族文化村的為萬聖節打造的《妖祭：起源》中。

▲《泥娃娃》首週嚇破2400萬票房。（圖／天予電影提供）

▲《泥娃娃》電影中關鍵「燒陶窯爐」還原重現。（圖／天予電影提供）

 

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

2小時前

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

