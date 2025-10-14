ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬影展致敬傳奇巨星勞勃瑞福　選映7部演員與導演代表作

記者蕭采薇／台北報導

美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）上月辭世，震撼影壇。紀念這位影壇傳奇，本屆金馬影展選映《虎豹小霸王》、《刺激》、《往日情懷》、《天生好手》、《遠離非洲》等5部演出代表作，以及2部執導經典《凡夫俗子》、《大河戀》，致敬這位才華洋溢的電影人。

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／金馬影展提供）

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福，圖為《天生好手》劇照。（圖／金馬影展提供）

2002年榮獲奧斯卡榮譽獎的勞勃瑞福，不僅紅極一時，創造許多銀幕經典形象，也演而優則導，以《凡夫俗子》奪得奧斯卡最佳影片及導演。而他推動成立的「日舞影展」更是獨立電影與影壇新銳的重要舞台，影響層面遠超乎一般偶像巨星。

勞勃瑞福在成名作《虎豹小霸王》與保羅紐曼共譜一冷一熱的西部情誼，一反傳統類型的嚴肅調性，反而洋溢浪漫與幽默，插曲《Raindrops Keep Fallin’ on My Head》琅琅上口傳唱至今。

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／金馬影展提供）

▲《往日情懷》。（圖／金馬影展提供）

他在片中的綽號「日舞小子」也成為日舞影展名稱的由來。另一部與保羅紐曼合作的騙中騙經典《刺激》，兩人在片中既像師徒也是戰友，聯手坑黑幫老大一筆，兼為好友復仇。本片除了締造票房佳績，也榮獲最佳影片、導演等7座奧斯卡，更讓勞勃瑞福脫穎而出提名影帝。

勞勃瑞福外貌俊俏，主演文藝愛情片理所當然，但他慎選劇本，眼光獨到。與芭芭拉史翠珊合演的《往日情懷》，是基於對導演薛尼波拉克的信任，加上故事不只風花雪月，還觸及麥卡錫主義等時代政治背景，他也為貴公子角色賦予更深邃的內在。

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／金馬影展提供）

▲《刺激》。（圖／金馬影展提供）

薛尼波拉克與勞勃瑞福合作的另一部愛情經典《遠離非洲》，女主角由梅莉史翠普擔任，她也對勞勃瑞福的銀幕魅力讚不絕口，兩人浪漫的對手戲風靡全球，豪奪奧斯卡最佳影片與導演等7項大獎。另一部名作《天生好手》，勞勃瑞福詮釋昔日棒球神童，在消失多年後重返球場，既要面對職棒黑幕，也要重拾失落的純真，影片高潮迭起，被譽為影史最佳棒球電影之一。

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／金馬影展提供）

▲《大河戀》。（圖／金馬影展提供）

金馬片單還囊括兩部勞勃瑞福的導演代表作。《凡夫俗子》講述中產階級家庭面對兒子意外離去的創傷，厚積薄發，首執導筒便擊敗強敵《蠻牛》、《象人》獲得奧斯卡最佳影片與導演。《大河戀》則透過舒緩節奏，闡述美國西部山林河畔的手足情誼與自然之美，不僅觸動人心，更捧紅布萊德彼特，儼然象徵好萊塢男神的傳承，導演評價也水漲船高。

▲金馬致敬美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）。（圖／金馬影展提供）

▲《凡夫俗子》。（圖／金馬影展提供）

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

 

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

程青松捲于朦朧事件「二度發聲」！　曬報案紀錄：正義永不缺席

F.I.R.前成員阿沁宣布退休！　「正式卸下歌手身分」

賀瓏首PO新片「消瘦露面」　吐消失4個月心聲：重新開始

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災

楊丞琳隔14年激戀大咖男星！　自認變了：不會再轟轟烈烈

呂士軒鍍金後再曝「超狂喜訊」！　認了：是最沒名的金曲歌王

