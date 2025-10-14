福士蒼汰悄來台拍動作片！激推中藥行必買　攜手金鐘新星韓寧打出「貓狗CP」

記者蕭采薇／台北報導

《花臉貓：修羅道》公布製作中消息，該片是台灣少見以女性作為主角的動作片，並請到日本當紅男星福士蒼汰，與近期入圍金鐘獎最佳女主角的新生代演員韓寧共演。兩人搭配起來像是貓系女和犬系男，「貓狗CP」配在一起，光畫面就賞心悅目。

▲韓寧（左) 在《花臉貓：修羅道》中扮演藝妓，和福士蒼汰有精彩對手戲。（圖／烈日影像提供）



《花臉貓：修羅道》日前開放媒體探班，悄悄在台工作的福士蒼汰透露，這趟來除了拍戲外，也抽空去看中醫、買中藥，尤其是能幫助睡眠、解除疲勞的，難道是因為拍戲太累？他笑任：「是的！」此外福士蒼汰也準備了不少台灣茶要帶回日本。可惜因為目前為止只有一天的休假，還沒有更多的時間去逛逛。

對首登大銀幕擔任女主角的韓寧來說，雖然她過去有舞蹈經驗，但要演出動作片是截然不同的困難挑戰，不過韓寧也表示，自己看完劇本後覺得像是遇到命中注定的角色，說什麼都要排開檔期參與演出。

她為本片接受接近一年動作訓練及健身，確保體態和動作如貓般靈活，並為戲展開拳擊、摔角、日本舞、還有日語、台語等訓練，讓韓寧直言自己像是經歷一段自我改造的升級旅程，在片中表現亮眼的她，也可望成為繼楊紫瓊、章子怡後的21世紀首位華語新生代動作女星。她笑說：「我是從頭打到尾！」

▲韓寧首度主演電影挑戰演出殺手，為此接受將近1年的動作訓練。（圖／烈日影像提供）

而曾演出《假面騎士FOURZE》和《圖書館戰爭》、《死神BLEACH》等動作片的福士蒼汰，先前已累積合氣道、跑酷等武術底子，動作基本功相當紮實的他，這次拍攝《花臉貓：修羅道》拍攝過程中讓動作指導和導演大讚排練一次就可直接上場，實力高超。

福士蒼汰表示，自己的夢想是能在世界各地活躍，這次有機會在台灣和台灣劇組一起工作，感到非常開心，也覺得這會成為拓展自己可能性的地方。他聽聞台灣近年拍攝的動作類型作品相對較少，也希望能藉由這次機會，發揮自己至今累積的武術與經驗。

兩人在《花臉貓：修羅道》片中有許多打戲，談及合作過程，韓寧表示和福士對戲令他感到安心，兩人在片中有許多交手場面，但福士出力精準，動作也相當俐落，過程中完全沒有讓她受傷，讓韓寧相當佩服。

而福士則形容和韓寧對戲時，她就如角色「花臉貓」般散發強烈氣場，然而私下她卻是個很愛笑，很溫柔的女生，讓福士感受到強烈反差感，讚賞他的演出精湛，兩人在拍攝現場常用英文相互交流，但現在正在學習中文的福士，也從拍攝現場現學現賣「好熱」和「看起來不錯」，希望每天的拍攝都能讓導演覺得「看起來不錯」！

▲福士蒼汰首度演出台灣電影，演出動作戲表現出色。（圖／烈日影像提供）

導演王逸帆說，兩位演員都相當投入本片演出，對於韓寧為本片接受長時間的相關訓練，他誇讚很難有演員願意花這麼長的時間投入角色。而他更是評價福士表現優秀，談及邀約過程，導演表示，當時為了邀請福士演出，他特地飛往日本與他面談。

當時福士也提出對於角色的理解，讓男主角人設更加立體，對於這次能邀請到福士喬出檔期來台直呼幸運！至於被問到這次是否會像過去作品一樣使用大量血漿？導演則笑言這次會用得比較節制。

《花臉貓》故事以與現實相似的架空世界為舞台，描述日本時期，接連發生警察被殘忍殺害的命案，兇手指向一名臉上有著傷疤，來無影去無蹤的女子，人稱「花臉貓」，警察清水翔奉命追殺花臉貓，兩人的命運也因此有了交會，花臉貓的復仇之路會行到何方？清水翔又將如何貫徹自己的正義？就待上映時分曉。