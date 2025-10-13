田中千繪合體范逸臣掀回憶殺！　自曝看到《海角七號》重播「會停下來看一下」

記者蕭采薇／台北報導

田中千繪日前驚喜與范逸臣在活動上合唱《國境之南》，勾起不少觀眾的回憶，她13日出席活動，透露因為電影台太常重播 《海角七號》，「有時候看到就會停下來再看一下。」田中千繪笑說，導演魏德聖也會開玩笑說：「妳的中文都沒變！」

▲田中千繪出席保養品牌活動，展現凍齡美肌。（圖／記者蕭采薇攝）



不過對於她與范逸臣驚喜合體的影片引發的熱潮，田中千繪說：「就像颱風眼一樣，（我）在中心反而沒有感覺。」比喻精妙，也可見她中文程度非常不錯。經紀人透露，田中千繪從來台灣時不會中文，從注音學起，如今已經可以自己看劇本和中文書，真的不認識的詞彙才會請教工作人員。

來台多年，中文已經成了第二個母語，也令人好奇她當初是否曾收到《中文怪物》的邀約？不過田中千繪坦言：「真的沒有欸！」目前也還沒跟上熱潮，所以不確定如果有機會參與第二季，是否會答應邀約，而反而是追了懸疑影集《回魂記》，但笑說還沒看到結局，希望不要被暴雷。

▲田中千繪笑認，至今還會看 《海角七號》。（圖／記者蕭采薇攝）

擔任保養品牌多年代言人，田中千繪也分享，除了外在保養外，包持一顆快樂的心也是凍齡秘方。近期《海角七號》導演魏德聖頻頻傳出資金困難，心情難免低落。田中千繪則表示，近期因為在拍戲，還沒時間和對方聯絡，「等拍完戲再去找魏導（聊聊）。」