《絕勝》重現十二強震撼開拍！王識賢「球棒隊變棒球隊」　化身總教練曾豪駒

年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），以2024台灣拿下「世界棒球十二強賽」的故事為背景，並於13日在當初預賽的台北大巨蛋舉行記者會，正式宣佈開拍！現場公佈重磅主演卡司由王識賢飾演十二強賽中華隊總教練「龍貓」曾豪駒，而一肩扛起球隊營運事務、代表整個幕後團隊的領隊陳志宏，則由鳳小岳飾演。

▲以「十二強賽」奪冠為背景的《絕勝》，13日公開首波卡司（左起）王識賢、鳳小岳。（圖／記者徐文彬攝）

兩人在故事中一同為中華隊奔走，時常因理念與作風不同而起爭執，卻也在衝突與磨合中培養出最佳默契，成為中華隊的最強後盾。記者會上，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別將中華隊球衣授予主創團隊，象徵將奪冠重任交付他們，王識賢笑稱：「壓力好大！但我要像曾豪駒總教練一樣，一定全力以赴！」

十二強賽中華隊總教練曾豪駒雖因南下高雄比賽未能親臨記者會現場，特別透過影片向媒體朋友致意，表達對電影的高度支持。曾豪駒提到，得知由金鐘影帝王識賢飾演自己時，感到非常榮幸與興奮，「我除了是他的影迷，也是他體專的學弟。」並透露已經碰過面，表示非常期待前輩的詮釋的龍貓，「他是這個角色的不二人選。」

▲王識賢將飾演總教練曾豪駒，兩人還是體專的學長和學弟。（圖／記者李毓康攝）

王識賢也提到和教練曾豪駒初次碰面時卻侃侃而談的情況，笑言：「好像見到老朋友一樣，和教練聊了很多關於十二強賽事的種種細節，覺得坐這個位子真的壓力很大，實在深感佩服。對我而言，要接演這個重任也是充滿挑戰，但我會像中華隊一樣全力以赴！」。另外他也分享有問教練拿到冠軍的當下在想些什麼，教練笑回：「我終於可以好好休息了。」

此外，王識賢也提到：「覺得詮釋曾豪駒這個角色的態度非常重要，每一天、每一球、每一棒都要非常地謹慎小心，面對球員的態度、自己的焦慮，還有外在壓力和恐懼。」。「教練也提到，陳傑憲在全壘打的那一刻依然沒有放鬆，因為『球是圓的』，比賽不到最後一刻，誰也不能鬆懈。」

▲王識賢過去曾是足球選手，運動員的背景在演出時很有幫助。（圖／記者徐文彬攝）



他開玩笑說：「雖然我以前是踢足球的，球比較大顆一點，但其實道理完全相通。那種不放棄的鬥志讓人非常感動，看到中華隊奪冠的瞬間，眼淚真的忍不住奪眶而出。」被問到自己以前是足球選手，對於拍攝有什麼幫助嗎？王識賢笑回：「體力會很好，像是協調性、爆發力等，對拍攝有很大的幫助。」

而他也因為在《角頭》飾演「北館仁哥」，被虧是「球棒隊變棒球隊」，王識賢也笑稱：「載體是一樣啦！」而電影《絕勝》由《角頭》、《進行曲》導演姜瑞智執導，他因擅長拍攝熱血群戲，而被稱作「最會拍男人」的導演。姜瑞智分享《絕勝》從劇本階段與演員選角過程等，都走得相當不容易，但一路上有很多貴人幫忙。

▲《絕勝》導演姜瑞智（左）、導演及共同出品人王維明（右）。（圖／記者徐文彬攝）

這些真實的故事、眼神裡的熱情和信念，都變成劇本裡最有力量的來源，姜瑞智坦言：「今天能站在臺北大巨蛋的球場上，正式為《絕勝》開鏡，其實對我來說這不只是電影的開始，更像是一個夢想實現的時刻，希望這部作品能讓大家重新感受到團結，還有那份屬於我們自己的驕傲！」

被問到在《絕勝》有特別想放什麼元素，姜瑞智分享：「可能會特別強調運動員的心理狀態，也想拍出『男人的緊張』，我們看球很緊張，但打的人比我們更緊張，球員的心情，以及教練和領隊如何穩定球隊，如何克服緊張，或許是這次想發揮的空間。」

▲《絕勝》王識賢和鳳小岳將飾演球隊的總教練和領隊。（圖／記者徐文彬攝）

姜瑞智也提到：「其實自己是國際賽事的標準球迷，不管是棒球、羽球，只要有比賽就一定會看，覺得要有信念、信心才會勝利。」姜瑞智許願開拍後希望運動部部長能來探班，被問到如果部長要客串角，會想讓部長飾演什麼角色，他開玩笑地回：「啦啦隊領隊吧，當然如果部長願意來，各種角色都可以。」

導演及共同出品人王維明回想起拍攝這部電影的起心動念，興奮地說：「在中華隊奪下十二強冠軍的那一刻，我人剛好和太太在日本，我們在飯店裡面，因為太緊張了，太太還叫我去廁所看。一直看到陳傑憲擊出全壘打，還是忐忑，那一瞬，我不僅感受到棒球帶來的激情，更感受到台灣人共同的驕傲，那股力量深深喚醒了我的使命感。」

▲《絕勝》中飾演陳傑憲的卡司仍保密中。（圖／記者李毓康攝）

瀚草文創董事長湯昇榮分享：「棒球是台灣好幾個世代的共同記憶，這次非常開心能參與《絕勝》的製作，要特別感謝跨產業的各界鼎力協助。電影《絕勝》故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造台灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇。