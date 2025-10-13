ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤0偽裝搭捷運穿超辣
超商開工優惠一次看
F.I.R.前成員阿沁宣布退休！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 謝霆鋒 宋慧喬 嘻小瓜 吳鳳 Andy 趙露思 古力娜扎

《絕勝》重現十二強震撼開拍！王識賢「球棒隊變棒球隊」　化身總教練曾豪駒

記者蕭采薇／台北報導

年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），以2024台灣拿下「世界棒球十二強賽」的故事為背景，並於13日在當初預賽的台北大巨蛋舉行記者會，正式宣佈開拍！現場公佈重磅主演卡司由王識賢飾演十二強賽中華隊總教練「龍貓」曾豪駒，而一肩扛起球隊營運事務、代表整個幕後團隊的領隊陳志宏，則由鳳小岳飾演。

▲▼ 《絕勝》開拍記者會,王識賢,鳳小岳 。（圖／記者徐文彬攝）

▲以「十二強賽」奪冠為背景的《絕勝》，13日公開首波卡司（左起）王識賢、鳳小岳。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人在故事中一同為中華隊奔走，時常因理念與作風不同而起爭執，卻也在衝突與磨合中培養出最佳默契，成為中華隊的最強後盾。記者會上，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別將中華隊球衣授予主創團隊，象徵將奪冠重任交付他們，王識賢笑稱：「壓力好大！但我要像曾豪駒總教練一樣，一定全力以赴！」

十二強賽中華隊總教練曾豪駒雖因南下高雄比賽未能親臨記者會現場，特別透過影片向媒體朋友致意，表達對電影的高度支持。曾豪駒提到，得知由金鐘影帝王識賢飾演自己時，感到非常榮幸與興奮，「我除了是他的影迷，也是他體專的學弟。」並透露已經碰過面，表示非常期待前輩的詮釋的龍貓，「他是這個角色的不二人選。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲王識賢將飾演總教練曾豪駒，兩人還是體專的學長和學弟。（圖／記者李毓康攝）

王識賢也提到和教練曾豪駒初次碰面時卻侃侃而談的情況，笑言：「好像見到老朋友一樣，和教練聊了很多關於十二強賽事的種種細節，覺得坐這個位子真的壓力很大，實在深感佩服。對我而言，要接演這個重任也是充滿挑戰，但我會像中華隊一樣全力以赴！」。另外他也分享有問教練拿到冠軍的當下在想些什麼，教練笑回：「我終於可以好好休息了。」

此外，王識賢也提到：「覺得詮釋曾豪駒這個角色的態度非常重要，每一天、每一球、每一棒都要非常地謹慎小心，面對球員的態度、自己的焦慮，還有外在壓力和恐懼。」。「教練也提到，陳傑憲在全壘打的那一刻依然沒有放鬆，因為『球是圓的』，比賽不到最後一刻，誰也不能鬆懈。」

▲▼ 《絕勝》開拍記者會,王識賢。（圖／記者徐文彬攝）

▲王識賢過去曾是足球選手，運動員的背景在演出時很有幫助。（圖／記者徐文彬攝）

他開玩笑說：「雖然我以前是踢足球的，球比較大顆一點，但其實道理完全相通。那種不放棄的鬥志讓人非常感動，看到中華隊奪冠的瞬間，眼淚真的忍不住奪眶而出。」被問到自己以前是足球選手，對於拍攝有什麼幫助嗎？王識賢笑回：「體力會很好，像是協調性、爆發力等，對拍攝有很大的幫助。」

而他也因為在《角頭》飾演「北館仁哥」，被虧是「球棒隊變棒球隊」，王識賢也笑稱：「載體是一樣啦！」而電影《絕勝》由《角頭》、《進行曲》導演姜瑞智執導，他因擅長拍攝熱血群戲，而被稱作「最會拍男人」的導演。姜瑞智分享《絕勝》從劇本階段與演員選角過程等，都走得相當不容易，但一路上有很多貴人幫忙。

▲▼ 《絕勝》開拍記者會。（圖／記者徐文彬攝）

▲《絕勝》導演姜瑞智（左）、導演及共同出品人王維明（右）。（圖／記者徐文彬攝）

這些真實的故事、眼神裡的熱情和信念，都變成劇本裡最有力量的來源，姜瑞智坦言：「今天能站在臺北大巨蛋的球場上，正式為《絕勝》開鏡，其實對我來說這不只是電影的開始，更像是一個夢想實現的時刻，希望這部作品能讓大家重新感受到團結，還有那份屬於我們自己的驕傲！」

被問到在《絕勝》有特別想放什麼元素，姜瑞智分享：「可能會特別強調運動員的心理狀態，也想拍出『男人的緊張』，我們看球很緊張，但打的人比我們更緊張，球員的心情，以及教練和領隊如何穩定球隊，如何克服緊張，或許是這次想發揮的空間。」

▲▼ 《絕勝》開拍記者會,王識賢,鳳小岳 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《絕勝》王識賢和鳳小岳將飾演球隊的總教練和領隊。（圖／記者徐文彬攝）

姜瑞智也提到：「其實自己是國際賽事的標準球迷，不管是棒球、羽球，只要有比賽就一定會看，覺得要有信念、信心才會勝利。」姜瑞智許願開拍後希望運動部部長能來探班，被問到如果部長要客串角，會想讓部長飾演什麼角色，他開玩笑地回：「啦啦隊領隊吧，當然如果部長願意來，各種角色都可以。」

導演及共同出品人王維明回想起拍攝這部電影的起心動念，興奮地說：「在中華隊奪下十二強冠軍的那一刻，我人剛好和太太在日本，我們在飯店裡面，因為太緊張了，太太還叫我去廁所看。一直看到陳傑憲擊出全壘打，還是忐忑，那一瞬，我不僅感受到棒球帶來的激情，更感受到台灣人共同的驕傲，那股力量深深喚醒了我的使命感。」

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲《絕勝》中飾演陳傑憲的卡司仍保密中。（圖／記者李毓康攝）

瀚草文創董事長湯昇榮分享：「棒球是台灣好幾個世代的共同記憶，這次非常開心能參與《絕勝》的製作，要特別感謝跨產業的各界鼎力協助。電影《絕勝》故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造台灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王識賢絕勝十二強曾豪駒鳳小岳

推薦閱讀

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

4小時前

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

8小時前

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

13小時前

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

14小時前

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

8小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10/11 13:41

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

14小時前

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

10/12 15:29

男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災

男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災

7小時前

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

13小時前

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

10/12 11:27

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

11小時前

熱門影音

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介

《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」
Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

看更多

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

即時新聞

剛剛
剛剛
41分鐘前10

田中千繪合體范逸臣掀回憶殺！　自曝看到《海角七號》重播「會停下來看一下」

59分鐘前0

鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情！　《絕勝》演12強冠軍幕後推手：團隊缺一不可

1小時前0

沈春華曝《中文怪物》魔王賽「稍嫌虛晃」　分析電視台不可取代原因

1小時前0

《絕勝》重現十二強震撼開拍！王識賢「球棒隊變棒球隊」　化身總教練曾豪駒

2小時前21

徐若瑄一把剪掉30公分長髮！幕後照嫩如18歲　「鬼后」再揭最陰隧道驚悚真相

2小時前74

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

2小時前0

金馬入圍最大贏家！《大濛》陳玉勳苦刁柯煒林　狂罵「馬你個逼」重拍15次

2小時前10

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

3小時前52

Lulu突被恭喜急撇清「沒懷孕」！公開全新身分不藏了　攜母聯手搶百萬

3小時前10

SJ利特登粉絲窩票選冠軍！台灣E.L.F.狂投23萬票　本尊嚇到：我的天啊

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸
    4小時前204
  2. 快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲
    8小時前164
  3. 陳志強、曾智希被目擊騎機車出門
    13小時前2633
  4. 唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！
    14小時前42
  5. 昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」
    8小時前123
  6. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10/11 13:4118
  7. 王柏傑、謝欣穎被爆婚禮互潑酒　新郎楊祐寧回應了！
    14小時前3
  8. 趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！
    10/12 15:29101
  9. 男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災
    7小時前2
  10. 于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路
    13小時前186
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合