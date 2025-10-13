金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓頂流男神金秀賢年初被爆出與已逝女星金賽綸生前有過一段情，且女方家屬指控他誘拐未成年的金賽綸，指出兩人早在金賽綸國三（2015年）時交往，「橫豎研究所」也曾曝光女方提估的對話紀錄，文字裡金秀賢打下「想要抱著妳入睡（抱抱睡）」，引發爭議。怎料，韓媒《Money Today》於13日提出新論點，該媒體獲取一份金秀賢行程報告，指出當時金秀賢忙著拍戲，沒有時間與金賽綸你儂我儂傳訊息。

▲《Money Today》認為金秀賢2016年6月不可能有時間傳訊給當年只有16歲的金賽綸（韓國年齡17歲）。（圖／翻攝自《Money Today》）



「橫豎研究所」過去曾透過記者會，公開金賽綸生前與金秀賢的對話紀錄，2016年6月22日時，她告訴金秀賢突然有拍攝，因此要推遲約會日期，對方回答「妳很累，我去妳那裡」，接著就是同年6月24日，金秀賢還在等著金賽綸並傳訊「何時結束？」兩人的感情明顯曖昧中。

而受到大眾批判的，就是6月25日與6月26日的對話，金賽綸25日告訴金秀賢「我要再去拍攝了」，男方回答「去吧」，她回「啾（愛心符號）」，金秀賢則回「之後我要真正的親親」、「這個也被禁止嗎」，她回「沒有，沒禁止呀」、「啾你（此處為韓文諧音）」。

另一則對話為為2016年6月26日，金賽綸說「起不來」，金秀賢回「如果你親我的話，或許還不一定唷」，金秀賢繼續回「我何時才能抱著妳睡，那我可能就真的可以睡得很好」，金賽綸回答「這個（抱著睡）我允許你」，而這段對話，後面就接著金秀賢問她「要花1年時間嗎？」金賽綸回答「我想要在我想做的時候做」，對話被認為金秀賢疑似要求發生性關係，當年金賽綸未成年僅16歲。

這段對話由金賽綸家屬提供，但金秀賢持冤枉態度，強調這不是真的，全是造假的。事隔半年多，韓媒《Money Today》13日提出新的證據，佐證金秀賢的說法，認為「對話裡的男性不可能是金秀賢」。

▲韓媒曝光金秀賢2016年正在拍攝電影《Real》行程表，一個月有18天拍攝日。（圖／翻攝自《Money Today》）



《Money Today》拿到金秀賢2016年正在拍攝電影《Real》的行程表，他在6月的2、6、7、8、9、11、13、14、15、19、20、21、22、25、26、28、29、30日全都有拍攝，與金賽綸的對話6月22、24、25日也有工作，該媒體認為金秀賢不可能有時間與女方你儂我儂，22日也不可能抽空去找金賽綸。

《Money Today》進一步解釋，電影《Real》拍攝地點在仁川永宗島片場進行，早上8點開拍到晚上8點，最晚甚至會到晚上10點才收工，金秀賢身為主演戲份很重，每天最早前往片場，最晚離開現場。

▲▼橫豎研究所曾公布金秀賢2016年6月調情金賽綸的訊息，此為女方家屬提供。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



不僅如此，金秀賢當時住在爾聖水洞公寓，與永宗島片場車程需要2小時，若早上8點開工，至少6點要從家裡出門，而若晚上8點到10點收工，回到家也接近凌晨，該媒體認為在這樣緊湊的拍攝日程下，金秀賢要與金賽綸相約約會，時間上根本說不通，因此認為金賽綸家屬提供的對話男主角「不是金秀賢的可能性極高」。

金秀賢近來透過律師方、媒體等媒介，數度對外自清，甚至自爆當兵期間有其他交往的女性，只是他的優良形象早已難挽回，再加上當事人金賽綸已經輕生離世，要證明自己毫無關聯，恐怕難上加難。