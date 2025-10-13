ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

S媽臨時「缺席活動」原因曝光！　
趙露思《許我耀眼》8清醒金句
周杰倫宣布「全新巡演」來了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 謝霆鋒 宋慧喬 嘻小瓜 吳鳳 Andy 趙露思 古力娜扎

每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚

記者吳睿慈／綜合報導

男神李俊昊接下最新戲劇《颱風商社》主演，故事背景設定於1990年代，正巧碰到亞洲金融風暴，他飾演富家子強太風（李俊昊飾），爸爸突然驟逝公司又破產倒閉，才播出兩集就寫下不凡收視率，引起熱烈討論，劇迷留言「最後一幕太催淚」、「1990年代的氣氛詮釋得太好」。

▲▼每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚（圖／翻攝自Netflix）

▲▼李俊昊在《颱風商社》飾演紈絝子弟，但對爸爸很孝順，每晚會幫爸爸擦亮皮鞋。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚。（圖／翻攝自Netflix）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李俊昊在《颱風商社》裡飾演成東鎰的兒子「強太風」，爸爸白手起家經營的「颱風商社」於1980年輝煌的年代獲得認證是優質企業，卻因一次海外交易導致金流困難，最終宣布破產，雪上加霜的是，成東鎰因此病倒，在第一集尾聲驟逝。

▲▼ 每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼李俊昊在《颱風商社》面臨爸爸驟逝，收視率飆升。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚。（圖／翻攝自Netflix）

雖是紈絝子弟，但對於爸爸還是很孝順，劇裡李俊昊每晚都會幫爸爸把皮鞋擦亮，只因爸爸說過「只要穿上兒子擦亮的皮鞋，一整天都會很有動力」，卻遭逢父親驟逝打擊，他洗心革面決定把爸爸的公司救起來。

▲▼ 每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼李俊昊在《颱風商社》演技獲得好評。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚。（圖／翻攝自Netflix）

《颱風商社》才播出2集就獲得好口碑，劇迷迴響熱烈「李俊昊的演技瘋了」、「90年代的感性讓人哽咽」、「第一集尾聲哭出來」、「第一集最後的餘韻不是蓋的」，本劇第二集全國平均收視率來到6.8%，最高收視在7.5%，穩坐同時段戲劇冠軍寶座。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李俊昊颱風商社

推薦閱讀

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

49分鐘前

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

6小時前

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

6小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10/11 13:41

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

6小時前

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

17小時前

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

4小時前

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

7小時前

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

22小時前

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

17小時前

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

10/12 11:27

嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

14小時前

熱門影音

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介

《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」
Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

看更多

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

野生郭書瑤「0偽裝搭捷運」穿超辣！低胸掉出上圍 事業線被看光

2分鐘前0

李沐虐戀曾敬驊認了：是命中注定！　他淪殺人魔…真實心聲曝光

11分鐘前0

曾來台大嗑意麵！《我獨》棕櫚油另組美食旅遊節目　韓網反應兩極

13分鐘前0

男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災

14分鐘前0

每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚

20分鐘前0

劉品言懷孕「對西瓜流淚」情緒突失落！　連晨翔在旁急忙暖哄妻

23分鐘前0

告五人香港開唱寫紀錄！　任賢齊驚喜獻「3賽馬」助攻鍍金

23分鐘前11

YTR鐵牛空姐妻心碎！　1年前急性腎發炎服勤「機上痛到昏過去」

27分鐘前0

打破《臥虎藏龍》25年紀錄！《鬼滅之刃無限城》成北美票房最高國際電影

30分鐘前21

楊丞琳隔14年激戀大咖男星！　自認變了：不會再轟轟烈烈

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲
    49分鐘前23
  2. 陳志強、曾智希被目擊騎機車出門
    6小時前2432
  3. 王柏傑、謝欣穎被爆婚禮互潑酒　新郎楊祐寧回應了！
    6小時前3
  4. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10/11 13:4118
  5. 于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路
    6小時前186
  6. 黃立成大賠16億！最新發文喊：逢低大買
    17小時前2412
  7. 女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球挨批
    4小時前1
  8. 唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！
    7小時前42
  9. 趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！
    22小時前101
  10. 謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」閃避畫面曝光
    17小時前106
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合