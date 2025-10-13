每晚幫爸爸刷皮鞋！2PM李俊昊父驟逝　《颱風商社》最後一幕太催淚

記者吳睿慈／綜合報導

男神李俊昊接下最新戲劇《颱風商社》主演，故事背景設定於1990年代，正巧碰到亞洲金融風暴，他飾演富家子強太風（李俊昊飾），爸爸突然驟逝公司又破產倒閉，才播出兩集就寫下不凡收視率，引起熱烈討論，劇迷留言「最後一幕太催淚」、「1990年代的氣氛詮釋得太好」。

▲▼李俊昊在《颱風商社》飾演紈絝子弟，但對爸爸很孝順，每晚會幫爸爸擦亮皮鞋。（圖／翻攝自Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

李俊昊在《颱風商社》裡飾演成東鎰的兒子「強太風」，爸爸白手起家經營的「颱風商社」於1980年輝煌的年代獲得認證是優質企業，卻因一次海外交易導致金流困難，最終宣布破產，雪上加霜的是，成東鎰因此病倒，在第一集尾聲驟逝。

▲▼李俊昊在《颱風商社》面臨爸爸驟逝，收視率飆升。（圖／翻攝自Netflix）



雖是紈絝子弟，但對於爸爸還是很孝順，劇裡李俊昊每晚都會幫爸爸把皮鞋擦亮，只因爸爸說過「只要穿上兒子擦亮的皮鞋，一整天都會很有動力」，卻遭逢父親驟逝打擊，他洗心革面決定把爸爸的公司救起來。

▲▼李俊昊在《颱風商社》演技獲得好評。（圖／翻攝自Netflix）



《颱風商社》才播出2集就獲得好口碑，劇迷迴響熱烈「李俊昊的演技瘋了」、「90年代的感性讓人哽咽」、「第一集尾聲哭出來」、「第一集最後的餘韻不是蓋的」，本劇第二集全國平均收視率來到6.8%，最高收視在7.5%，穩坐同時段戲劇冠軍寶座。